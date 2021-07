Hallan muerto a Ángel, el niño de 9 años que desapareció al regresar de jugar de con su vecino

Argentina.- Autoridades de Formosa dieron con el paradero del cuerpo sin vida de Juan Ángel Romero de 9 años de edad el día de hoy martes 6 de julio, quien se encontraba desaparecido desde el pasado sábado en la localidad de Pirané, en Argentina.

La lamentable noticia fue confirmada Pablo Torres, comisario mayor de Formosa, revelando que, según las primeras pericias, no presentaba ningún signo de violencia. No obstante, aún se esperan los resultados de la autopsia.

"A las 8.30 muy cerca de la casa de Juan Ángel, en las profundidades de una represa donde trabaja una ladrillera, buzos tácticos hallaron un cadáver con características similares a las del niño. Más tarde se efectuó el reconocimiento confirmado por los padres, que efectivamente se trataba del menor que estábamos buscando", se lamentó el comisario.

"El cuerpo a simple vista no reviste ningún tipo de lesiones. Pero eso lo determinará la autopsia que, en estos momentos, está realizando el forense médico. Una vez que estén los resultados confirmaremos realmente las causales del deceso", agregó.

Mario Diakovsky, intendente de Pirané, declaró en diálogo con La Mañana que el cuerpo sin vida del menor fue encontrado en una represa que es utilizada por los ladrilleros de la zona. El espejo de agua tiene una profundidad de dos metros en la parte central y está a menos de 200 metros de la casa del chico.

"Según lo que cuenta la gente del lugar, el niño frecuentaba la represa para hacer bodoque con el adobe", agregó.

Juan Ángel había sido visto por última vez el sábado por la mañana. Según allegados a la familia, la policía tardó varias horas en tomarles la denuncia por la desaparición, sin embargo el comisario lo desmintió.

"Es una noticia falsa. La madre a las 20 del sábado se acercó a la comisaría, y de forma inmediata se le tomó la denuncia. Y desde ese momento se inició la búsqueda de Juan Ángel con todos los recursos que tenemos en la Unidad 2, que es la que rige en la ciudad de Pirané", afirmó.

Desde el domingo se sumaron alrededor de 90 oficiales a la búsqueda. La familia confirmó que el niño padecía epilepsia y sufría ataques todos los días por lo que su medicación era fundamental ya que debía tomarla tres veces al día.

Según los testimonios recolectados durante la búsqueda, el menor había ido a jugar a la casa de un vecino y desapareció cuando volvía para su casa. Fueron los propios vecinos los que inicialmente realizaron varios rastrillajes por la zona donde el niño de 9 años jugaba junto a otros menores.

Una de las hipótesis policiales fue de que el niño se había caído al agua. "No lo puedo confirmar hasta que no tengamos los resultados del forense. Todavía no descartamos ninguna hipótesis", confirmó Torres.

En Missing Children habían difundido la foto y datos del menor, y desde Pirané se había pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación que se activara la “Alerta Sofía” como en el caso de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció en San Luis hace unas semanas.