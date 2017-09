Hallan tesoro en bolsas de plástico en casa de “capo”

Italia.- Los policías de Bari, en el sur de Italia, anunciaron haber descubierto cerca de un millón de euros en billetes pequeños durante un registro en casa de un ‘capo’ local sospechoso de varios crímenes y narcotráfico.

Los billetes se hallaban en bolsas de plástico, cerradas al vacío, y escondidas tras una doble pared bajo una ventana, por un total de 936.000 euros, según indicó la policía en un comunicado.

La policía no halló rastro de algún origen legal de este dinero, que podría proceder del narcotráfico.

Según varios medios locales, el hombre no estaba en su casa, y es buscado por la policía, cito AFP.

OTRO CASO

El pasado mes de agosto en Bolivia.

Una vasija llena de monedas de plata que datan de hace dos siglos -cuando el ejército argentino ayudaba a Bolivia a independizarse de España- fue hallada por mineros en el sur boliviano y ha generado una disputa entre trabajadores y autoridades.

El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, dijo a la prensa que los mineros encontraron el tesoro hace dos semanas, pero no informaron a las autoridades sobre ello sino que se repartieron el botín. Cejas aclaró que no podía revelar cómo se enteró de la existencia del tesoro porque eso podría provocar conflictos en el pueblo de los mineros.

El gobernador dijo también que autoridades y mineros buscan llegar a un arreglo amigable antes de recurrir a acciones legales y que parte de la indagatoria será determinar la cantidad de monedas descubiertas.

Las monedas fueron creadas entre 1812 y 1815, llevan el escudo de Argentina, fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí y bien pudieron financiar a los guerrilleros que peleaban contra el ejército realista de España, explicó el director de ese museo, Wladimir Cruz.

Argentina se independizó de España en 1810 y Bolivia en 1825. Ambos territorios habían conformado un ejército que tomó control de la Casa de la Moneda de Potosí -el mayor banco que España tenía en el continente en aquel entonces- y mandaron a acuñar monedas para financiar se campaña guerrillera, dijo Cruz.

Las monedas estaban en una vasija de barro enterrada en una antigua casona y fueron halladas por siete mineros mientras excavaban los cimientos de una nueva sede en la localidad rural de Colquechaca, una región minera cercana a Potosí, 320 kilómetros al sureste de La Paz.

Eduardo Pacheco, alcalde de Colquechaca -un pueblo de siete habitantes casi todos mineros- dijo a The Associated Press que no vio las monedas, pero sabe que son cerca de un centenar. "Queremos que se quede una parte para hacer un museo en el pueblo".