Halló a su hijo muerto tras dejarlo solo en bañera por 15 minutos

Manchester.- Un niño de tres años "perfecto" fue encontrado muerto en la bañera después de que su madre lo dejó para lavarse. Aayan Ishaq fue llevado de urgencia al hospital después de ser descubierto boca abajo en el agua en su casa de Longsight, Manchester, por su madre Shahrish Idris, de 28 años.

Dijo que lo había dejado jugando en la bañera durante "10 a 15 minutos". La madre soltera fue condenada por negligencia infantil luego de dejarlo desatendido.

Sin embargo, no se pudo determinar exactamente cómo murió el joven, y su causa de muerte se describió como "no detectada" en un examen post mortem.

El juez David Stockdale dijo que Idris "no le hizo daño a Aayan" y "no causó su muerte", pero fue culpable de "crueldad" y "ponerlo en riesgo". Un segundo cargo relacionado con un incidente en el que Aayan se comió tres de las tabletas antidepresivas de su madre después de dejarlo sentado en la encimera de la cocina durante unos tres minutos.

Idris contó en una investigación cómo su hijo había pasado la mayor parte del día de su muerte jugando afuera y luego solicitó un baño para poder jugar con sus juguetes.

Ella dijo que pensaba que el agua le llegaba hasta el pecho y esperó cinco o 10 minutos con él antes de bajar a buscar su ropa. Cuando la Sra. Idris, que no pudo escuchar a su hijo desde la habitación del frente de la planta baja, regresó, "lo encontró acostado en la bañera".

Cuando le preguntaron cómo estaba mintiendo, ella dijo: "No estoy muy segura, he tratado de bloquear ese día". Ella afirmó que lo sacó del baño a su habitación y lo secó en el piso, diciendo que el operador del teléfono le preguntó hacer RCP 'pero estaba tan asustado y aterrado que no podía hacerlo'.

Cuando se le preguntó si había llevado a cabo otros intentos de salvar vidas, como boca a boca, dijo: "Estaba demasiado asustada, no podía".

Agregó que, en un momento, desconectó el baño y dejó que el agua se escurriera. Cuando se le preguntó por qué, ella dijo: "No sé, eso es lo que pensé hacer". Al rendir homenaje a su hijo, dijo:

Era un niño encantador. Había comenzado recientemente en la guardería, 15 horas a la semana. Le encantaba ir allí. ‘Le encantaba jugar. Le encantaba jugar con sus sobrinas y sobrinos. El siempre me escuchó. Era el niño perfecto.

Cuando los paramédicos llegaron a la casa poco antes de las 11.40 p. M., Aayan fue llevado de urgencia al A&E en el Royal Manchester Children's Hospital.

Fue declarado muerto justo después de las 12.30 de la mañana del 27 de marzo de 2017, después de que fracasaron los intentos de reanimación.

Dos patólogos dijeron que no podían descartar una muerte no natural como ahogarse, ya que el joven fue encontrado sumergido en el agua. Pero agregaron que tampoco se podía descartar una muerte natural, como un paro cardíaco repentino.