Hanna Jaff, la mexicana que fue discriminada al ingresar a la realeza británica

Tal parece que las revelaciones sobre racismo en las altas esferas de la aristocracia inglesa hechas por Meghan de Sussex, esposa del príncipe Enrique, hace unos meses, van siendo replicadas por otras voces. O al menos así parece confirmarlo la conferencista Hanna Jaff.

Jaff, quien hasta hace poco estuvo casada con el barón Henry Roper-Curzon, relató que los 18 meses que estuvo unida bajo la figura del matrimonio con el inglés, fueron una completa tortura, pues era atacada por sus raíces mexicanas, por lo que, en lugar de un cuento de hadas con un príncipe azul, lo que vivió parecía más un cuento de horror que otra cosa.

En entrevista para el famoso programa Venga la Alegría, la conferencista aseguró que la familia real odia a los mexicanos; incluso, destacó que su aversión por ellos va más allá, llegando a mencionar que "merecen morir", ya que consideran que los ingleses son "superiores", asegurando que la sangre de los mexicanos no es "pura" sino una "revoltura", por lo que deberían de dedicarse a trabajar en los campos.

Leer más: Renuncia viceministro del Interior de Cuba por oponerse a represión en protestas

La también mujer de negocios narró que, luego de haber tomado la resolución de terminar con el barón Henry Roper-Curzon, las amenazas contra ella se recrudecieron aun más, diciéndole que si revelaba lo que vivió en Inglaterra una vez que llegara a México ellos se encargaría de "destruirla", pues le aseguraron que su "palabra" era de más valor que la de ella, por ser mexicana.

No obstante, a pesar de ello, la fundadora de "Jaff Fundation for Education" decidió juntar sus cosas que tenía en su departamento londinense y se fue directamente al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a México, llevando en alto su honestidad y no preocupándose por lo que digan allá.

Hanna reveló que la familia del barón está en quiebra, lo cual nunca le fue informado a ella, además de habérselo negado cuando lo supo.

Aseguró que se había casado enamorada de Henry, aunque ella nunca lo presionó a él para unir sus vidas, por lo que se mostró segura de tener las pruebas que confirmar que la familia de él era la que la extorsionaba, desmeritaba y maltrataba.