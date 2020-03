Hasta que no lo ves, no crees que esto se ha ido de las manos: Española en cuarentena

España.- Desde el 31 de enero, el número de contagios en España por COVID-19 ha sido imparable. Las cifras revelan que los enfermos por el virus se estarían duplicando cada tres días.

Hasta el 14 de marzo, con 4 mil 231 casos y 120 muertos, el Gobierno español decretó alarma nacional, con la que obligó a los más de 46 millones de ciudadanos a una cuarentena.

En su último reporte, al 19 de marzo, la autoridad señaló que la cifra asciende a 17 mil 147 casos en total, convirtiendo a España en el cuarto país de mayor incidencia en el mundo.

«Hasta que no lo ves, no crees que esto se ha ido de las manos», señaló Mariola Esteban Olivera, madrileña, que junto a sus dos hijos de 20 y 18 años se mantiene acatando las órdenes para evitar el contagio.

En entrevista para EL DEBATE, mencionó que hasta ahora se sienten fuertes y de buen ánimo, a pesar de un panorama poco alentador con el rebasado sistema de salud, compras de pánico y decretos que —calificó— están llenos de agujeros y de absurdos: «No tengo miedo, porque creo que somos fuertes. Estamos llevando las medidas. Con los niños de las edades de los míos es complicado, porque cuando tienes niños chicos, los tienes controlados, pero estos hijos míos yo ya no los controlo. No estamos intranquilos en casa, para nada», indicó.

Medidas de alarma nacional

Mariola vive a quince minutos aproximadamente de la ciudad de Madrid, en una casa tipo chalé con jardín, por lo que de cierto modo tienen mayor espacio y áreas de distracción, comparado con los departamentos de la capital.

Mencionó que, aunque la prevención es necesaria, el decreto lanzado por el Gobierno español es absurdo y está lleno de agujeros.

Las normas obligan a quedarse en casa, pero se puede salir a pasear a los perros, permanecen abiertas las peluquerías, las lavanderías, las farmacias y algunos otros sitios: «La Guardia Civil está por la calle multando a las personas que están saliendo sin permiso. Han lanzado las normas de quién puede salir y no. Es curioso que también están sucediendo las reprimendas entre ciudadanos. El ciudadano que se lo está tomando al pie del cañón está saliendo a reprimir y a hostigar al que está saliendo que no está haciendo lo que debería estar haciendo. Más que salir, lo que hacen es gritar desde las ventanas», sostuvo.

Hasta ahora, Mariola Esteban Olivera dijo que dos de sus amigas han dado positivo en COVID-19. Contó que a través de WhatsApp se mantienen en contacto, y sus casos no son graves por el momento, porque en otras situaciones se apunta a personas entubadas: «Estas amigas mías están en sus casas siendo atendidas de manera remota y con sus síntomas, con muchos dolores de cabeza, alcanzando el nivel de migraña, con mucho dolor de cuerpo y articulaciones; con ganas de vomitar de vez en cuando y con mucha debilidad», contó.

Sin embargo, consideró que el problema del sistema de salud es que son tantos contagios simultáneamente, que no se dan abasto en los hospitales. Además, dijo que si alguien tiene otro tipo de urgencia, como un esguince en un tobillo, una quemadura cocinando, un mal golpe, un constipado o unas anginas, se puede complicar muchísimo, porque no tienen medios para atender.

En el día a día

Cuando ha tenido que salir a surtir su despensa, ha observado compras de pánico, con filas enormes de personas una hora antes de que abra el supermercado. Muchos, muchos carros llenos, y colas enormes dentro de los supermercados y las estanterías vacías, incluso peleas por el mismo producto entre personas, supuestamente civilizadas, apuntó: «Hice compra el lunes y el martes, el miércoles volví porque me faltaban un par de cosas, y sinceramente no estaban vacías las estanterías, en algunos supermercados sí; en otros no. El joven de la caja me dijo que ellos surtían en las noches, como siempre, pero el problema era que una hora antes de abrir llegaba la gente, y se quedaban las estanterías vacías muy pronto».

Entre los insumos que menos se encuentran están alimentos no perecederos y el papel higiénico.

Desde su casa, realiza el llamado home office para una importante marca de suplementos alimenticios, donde además ofrece control de peso.

En su segundo trabajo se dedica a las ventas de tecnología que los capacita para realizar trabajo en remoto, por lo tanto —dijo— estarán poniendo en práctica lo que venden trabajando desde casa.

Creo que va a ser una oportunidad para algunos sectores; para otros no. Habrá personas que tendrán que cerrar sus negocios.

En su día a día, mientras se enfrenta al aislamiento, dijo que el tiempo lo está usando para estudiar, para trabajar sin tanto estrés, sin tener que tomar el coche y perder el tiempo en traslados.

Comparte más con sus hijos y aprovecha para estar mucho más tranquila y reflexionar; escucharse y hacer lo que no se puede hacer habitualmente.

Mencionó que sus hijos que son más jóvenes se lo han tomado un poco con humor: «De momento, se lo han tomado a risa, ahora ya empiezan a decir “esto es histórico”, y yo les digo que claro que sí; no ha pasado en la vida, no nos lo creemos. Yo entiendo que cuando llevemos dos semanas el sentido del humor es probable que lo hayamos perdido un poco», reconoció.