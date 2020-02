Hater, la app que te deja encontrar pareja por cosas que odian

Estados Unidos.- Si alguna vez te has unido a alguien por tus disgustos compartidos, no estás solo, y podría ayudarte a encontrar un amor duradero.

Esa es la premisa de Hater, una aplicación de citas que te conecta con otros usuarios en base a cosas que ambos odian.

La aplicación tiene solo un mes de antigüedad, pero ha acumulado alrededor de 200,000 usuarios en los EE. UU.

Y en el extranjero, es la aplicación de estilo de vida número 1 en Alemania en este momento, según la compañía, con planes de "enfrentarse a Tinder".

El uso de la aplicación no es tan diferente de otras aplicaciones de citas populares: desliza hacia la izquierda y hacia la derecha en posibles pretendientes y hay una opción para chatear con ellos en la aplicación, pero Hater tiene como objetivo centrarse en la personalidad (como Match o OkCupid) con la facilidad de Bumble o Tinder.

Alper le dijo a Business Insider que la idea realmente tomó forma después de leer un estudio de 2006 que decía que las personas a las que no les gustan las mismas cosas forman vínculos más estrechos entre sí.

Sin embargo, hay algunos temas que están fuera de los límites: Alper dice que Hater no permite ningún tipo de discurso de odio en la plataforma.

Los temas no incluyen ningún grupo racial, étnico o socioeconómico y todos los temas son elegidos por el equipo de Hater, no por los usuarios.

Al deslizar a lo largo del menú superior, puede ver el desglose en las cuatro categorías. Si no desea que aparezca algo en su perfil, o si desea cambiar su voto, simplemente toque el tema.

Tocar un tema también le permitirá agregarlo a su lista de las cinco peores cosas principales, que son las cosas que odia por encima de todo.

Como Hater agrega constantemente nuevos temas, puedes actualizar constantemente tu perfil con Me gusta y No me gusta.

Alper dijo que escuchó que las parejas se subieron a la plataforma solo para jugar con la función de temas.