"Hay más agresores y víctimas": Nayib Bukele sobre caso de salvadoreña asesinada en Tulum

El Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió que el caso de Victoria Salazar es "mucho peor" de lo que se creía en un principio, acusando que "hay más agresores" implicados, así como más víctimas.

Bukele reveló que no todos los culpables en el caso del sometimiento y posterior asesinato de la mujer salvadoreña están arrestados aún. No obstante, expuso que por el momento no puede dar más información al respecto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario de El Salvador hizo de conocimiento público que detrás del caso de Victoria Salazar, mujer asesinada por elementos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo hay más agresores y víctimas, señalando que no todos los implicados han sido detenidos hasta el momento.

Nayib Bukele señala que el caso de Victoria Salazar, mujer asesinada por policías de Tulum, es "mucho peor" de lo que se pensaba

El mandatario adelantó que su gobierno dará seguimiento al caso hasta que se haga justicia para la mujer de 36 años. También destacó que "deben haber varris cargos de misioginia y agresión", que se dieron por separado del asesinato en sí.

El día de ayer, domingo 28 de marzo, Bukele se mostró seguro de que el gobierno de México "aplicará todo el peso de la ley" a los que resulten responsables del crimen contra Victoria. Subrayó que entre México y El Salvador hay hermandad y que personas malas existen en todas partes. En una publicación posterior, enfatizó que no fueron los mexicanos quienes cometieron el asesinato, sino "unos criminales en la policía de Tulum".

Mujer salvadoreña es asesinada por policías en Tulum, Quintana Roo

El pasado sábado 27 de marzo circuló por las diferentes redes sociales un video en el que se puede ver a elementos de la policía de Tulum sometiendo a una mujer en el piso mientras que una agente ponía una de sus rodillas en el cuello de la fémina. Acto seguido se puede observar que los elementos discuten entre ellos mientras que la migrante yace ya sin signos vitales en el suelo.

Tales actos fueron condenados por miles de usuarios de las plataformas virtuales recordando el caso de George Floyd, hombre afroamericano que, de la misma forma que Victoria Salazar, pereció a manos de un agente de policía de Minneapolis, Estados Unidos.

Por tal caso de brutalidad policial y de abuso de autoridad, hasta el momento, ya fueron arrestados los 4 elementos de la policía de la Dirección General de Seguridad Pública y Transito de Tulum. Del mismo modo, fue destituido el jefe de Policía de Tulum.