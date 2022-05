"Hay sangre por todos lados": TRÁGICA llamada al 911 por caída de joven de juego mecánico

La muerte de un adolescente de 14 años conmovió a la sociedad estadounidense el pasado 24 de marzo. Tyre Sampson de 14 años salió despedido de un juego mecánico conocido como Free Fall, que es considerada la torre de caída más alta del mundo, siendo éste, el principal atractivo del ICON Park de Orlando, Florida.

Tyre Sampson el joven afroamericano nacido en San Luis, Misuri, se encontraba vacacionando en Orlando con familiares de un amigo que decidieron acudir al parque de atracciones para divertirse. Tyre subió al juego junto a sus amigos cuando notó que algo no iba bien. Tanto él como los otros chicos estaban sujetos solo con un arnés y no habían cinturones adicionales que proporcionaran mayor seguridad. Este detalle fue comunicado vía mensaje a sus familiares, momentos antes del fatal suceso.

El juego mecanicó ascendió hasta los 100 metros, en la parte más elevada dio un giro y detuvo su movimiento varios segundos hasta comenzar su vertiginoso descenso a 120 kilómetros por hora. El funcionamiento mecánico del Free Fall se desarrollaba dentro de lo cotidiano hasta que, poco antes de llegar al suelo, el arnés de Sampson se eleva y no consigue sujetarlo por más tiempo. Como resultado de ésta falla el adolescente de 14 años salió despedido contra el suelo, provocando el impacto, su fallecimiento.

Fue esa misma noche cuando se viralizaron inmediatamente videos y fotos del fatídico accidente que permiten observar como estaba el chico mal sujeto por el arnés hasta que éste cede y sin sujeción alguna, Tyre Sampson va a dar contra el piso. El resto de visitantes que desafortunadamente atestiguaron el brutal accidente hicieron un inmediato llamado al 911 para solicitar la intervención de los servicios de emergencia. Una vez trasladado al hospital, Tyre Sampson fue declarado muerto.

Mes y medio después de la tragedia, han circulado los audios de las desesperadas llamadas al 911. Entre sollozos y gritos de auxilio se puede escuchar testimonios como los siguientes: "Fue el mayor golpe que he escuchado en mi vida", "Está muerto, está muerto, ¡se ha ido!" o "está boca abajo y hay sangre por todos lados. No respira. He checado su pulso y no tiene". Todos estos testimonios registrados dan cuenta del apremiante momento que vivían todos los testigos del funesto evento. La reacción de la gente posibilitó la inmediata llegada de la ambulancia que desgraciadamente poco podía hacer ya.

Los padres de Tyre presentan demanda

Nekia Dodd y Yarnell Sampson, padres de Tyre anunciaron durante una conferencia de prensa a las afueras del parque el pasado 26 de abril que presentaron una demanda contra ICON Park y Slingshot Group. Entre lágrimas Nekia Dodd solicitó retirar el juego que acabó con la vida de su hijo. "Solo deshazte de eso por completo. Es un riesgo demasiado grande", exclamó.

El diseño del protocolo de seguridad de la atracción fue ideado para no permitir el acceso a personas que sobrepasaran ciertos límites de peso con la finalidad de salvaguardar su integridad. Tyre estaba al menos 45 kilogramos por encima del margen estipulado en el manual de operaciones que publicó el fabricante de Free Fall. La demanda argumenta que los sensores de seguridad de los arneses fue manipulado para permitir una mayor apertura de éstos que permitiese a chicos de la corpulencia de Tyre acceder a este juego.

Por su parte, la representante estatal de Florida, Geraldine Thompson afirmó en rueda de prensa que plantea presentar un iniciativa de ley en el congreso local en honor al chico fallecido. Thompson declaró que la nueva ley contemplará inspecciones y regulaciones mas estrictas y frecuentes para todos los parques temáticos así como una mayor capacitación para todos y cada uno de los operadores de los juegos mecánicos en el estado de Florida.

