Henry Jiménez, estalla en llanto al ser rechazado por su propia madre tras invitarla a su boda gay

Ciudad de México.- Henry Jiménez, sufrió uno de los momentos más dolorosos de su vida, al invitar a su madre a su boda gay, y recibir un rotundo rechazo, además, de lastimarlo con muy duras palabras, que provocaron que estallara en llanto en plena transmisión.

Sin ningún tipo de compasión, la mujer despotricó contra Jiménez cuando la invitó por medio de una llamada telefónica a su boda, en un principio se mostró incrédula, cuando el youtuber le dijo que se casaría con su novio, y le dije que eso era pecado ante los ojos de Dios.

Me voy a casar”, se le escucha decir a Henry a su madre por teléfono. “Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio. Ante la noticia, la mujer rechaza la invitación y le expresa que su orientación es mal vista ante Dios.

No creo que me estés diciendo la verdad. ¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos, ni los adúlteros, subrayó.

La progenitora continuó con sus duras palabras, “el día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado. Al Señor lo mataron por darte salvación a ti y por darte vida eterna, y tú lo estás cambiando todo hoy”.

Antes de terminar con la llamada, la madre le recomendó que pensara bien lo que hacía, que no cometiera cosas de satanás, pues ella no le enseñó eso.

El joven de 21 años de edad, compartió en sus redes sociales un video donde habla con su madre, pues seguramente él esperaba una mejor respuesta, sin embargo, al escuchar las crueles palabras de la mujer, no pudo contener sus lagrimas, lo que conmovió a propios y extraños.

Henry Jiménez es un fotógrafo mexicano e influenciar, todos los días publica parte de su vida en su canal de YouTube, y este momento aunque doloroso, no quiso dejar pasarlo, pues de igual forma, era importante en su vida.