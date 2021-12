Hermana de víctima de almacén de Amazon azotado por los tornados, lanza fuerte crítica contra el minorista en línea

Illinois.- La hermana Clayton Lynn Cope de Alton, de 29 años, un veterano de la Marina que murió un almacén de Amazon en Illinois, luego de que una ola de tornados azotaran en Estados Unidos, criticó a la empresa por la muerte de al menos 6 personas.

Rachel Cope, luego de la muerte de su hermano, aseguró que el gigante minorista en línea elegió la productividad de la empresa por encima de la seguridad de los empleados.

La mujer dice estar enojada porque Amazon no permitió que sus trabajadores fueran a un refugio de emergencia después de la primera. sonó la sirena.

"Me gustaría que la gente supiera que murió salvando la vida de las personas en ese edificio debido a la negligencia de Amazon de tomarse en serio las sirenas de tornados y elegir la productividad de su empresa sobre la de sus empleados", dijo Cope a DailyMail.com.

"Mi hermano es un héroe".

La hermana menor de Cope, también dijo que su hermano había trabajado para Amazon durante más de un año. También era un ávido motociclista, amante de los videojuegos y de su perro, Draco.

"Él haría todo lo posible por cualquiera", dijo a The Associated Press en un mensaje escrito.

El forense del condado de Madison, Stephen Nonn, identificó el domingo a las seis personas que murieron. Cuatro eran de Illinois: Austin J. McEwen de Edwardsville, de 26 años, Clayton Lynn Cope de Alton, de 29 años, Larry E. Virden de Collinsville, de 46 años, y Kevin D. Dickey de 62 años, de Carlyle. Otros dos, Deandre S. Morrow, de 28 años, y Etheria S. Hebb, de 34 años, eran de St. Louis.

Por su parte, Amazon dijo que cuando un sitio se entera de una advertencia de tornado, se notifica a todos los empleados y se les indica que se trasladen a un refugio.

Pero los funcionarios de la empresa se negaron a responder preguntas específicas sobre cuándo se advirtió a los empleados.

Un sindicato que representa a los empleados minoristas que ha presionado para organizar a los empleados de Amazon criticó a la empresa por "prácticas laborales peligrosas" por tener empleados trabajando durante el clima severo.

"Una y otra vez, Amazon pone sus resultados por encima de la vida de sus empleados", dijo Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas Requiring, en un comunicado. "Exigir a los trabajadores que trabajen durante un evento de advertencia de tornado tan importante como este fue imperdonable".

Rescate

Se esperaba que los esfuerzos de búsqueda en una instalación de Amazon en Illinois, donde al menos seis personas murieron en un tornado, tomaran varios días, pero las autoridades dijeron que no esperaban encontrar más sobrevivientes.

La compañía no ha dicho cuántas personas había en el edificio no lejos de St. Louis cuando el tornado golpeó a las 8:35 pm del viernes, parte de un enjambre de tornados en el medio oeste y el sur que arrasó comunidades enteras. Las autoridades dijeron que no tenían un recuento completo de empleados porque era durante un cambio de turno y había varios empleados a tiempo parcial.

Ambos lados del almacén que se usaban para preparar los pedidos para la entrega colapsaron hacia adentro y el techo se derrumbó, según el jefe de bomberos de Edwardsville, James Whiteford.

Las autoridades recibieron informes de trabajadores atrapados y la unidad de bomberos llegó en seis minutos, dijo Whiteford. La policía ayudó a sacar a la gente de los escombros. Mientras que 45 empleados sobrevivieron, seis personas murieron y una séptima fue trasladada en avión a un hospital.

Whiteford dijo que las cuadrillas buscarían los escombros durante varios días. Mientras que 45 empleados sobrevivieron, seis personas murieron y una séptima fue trasladada en avión a un hospital.