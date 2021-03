Hermanas que mataron a su padre en Rusia porque abusaba de ellas, podrían quedar libres

Rusia.- Las hermanas fueron sentenciadas a 20 y 10 años por asesinar a su padre; sin embargo podría quedar libres de cargos si se demuestra que el difunto abusaba física y sexualmente de ellas en Rusia.

Las hermanas Krestina, Angelina y María podrías quedar libres de cargos, de acuerdo con The Moscow Times, los investigadores rusos reconocieron que el padre era abusivo y sus hijas fueron sus víctimas, lo que es considerado como "un avance" por los activas y defensores de las mujeres que admitieron haber matado a su padre en el mes de julio de 2018, después de que las sometiera a años de abuso físico, mental y sexual.

Actualmente las hermanas están en libertad bajo fianza, pero se encuentran aisladas, no pueden comunicarse entre sí, ni con los testigos del caso ni con los medios de comunicación.

Aunque eso no les interesa, ya que sus abogados señalan que ellas repiten que al menos no sufren palizas y torturas todos los días.

En el año 2018, el Comité de Investigación abrió un caso penal contra el hombre asesinado, Mikhaíl Khachaturyan por cargos de agresión sexual, coacción para actos sexuales y tortura, y a principios de marzo de 2021 reconoció los abusos.

"Si su padre es declarado culpable es una prueba de que fueron agredidas repetidamente durante varios años y que sus vidas y seguridad estaban en peligro", aseguró Alexei Parshin, uno de los abogados, quien comentó al medio The Moscow Times que espera que el desarrollo del caso lleve al retiro de los cargos de las hermanas.

"La investigación ya estableció que sufrieron graves lesiones corporales; esto nos apunta al estado de legítima defensa necesaria en el que se encontraban, Si se encontraban en un estado de legítima defensa necesaria no pueden ser declaradas culpables y se debe desestimar el caso en su contra", señaló.

El juicio de las hermanas rusas no comenzará hasta que termine el de su padre, lo que significa que estarán en arrestó domiciliario durante meses o años, comentó el otro abogado de las víctimas, Yaroslav Pakulin, al sitio de noticias Open Media.

Cabe señalar que los investigadores habían rechazado solicitudes de los abogados de cambiar los cargos de asesinato premeditado a defensas necesarios.

¿Por qué mataron a su padre?

En el mes de junio de 2018, Mikahíl Khachaturyan, de 57 años de edad, llegó a su casa y molesto porque el salón estaba desordenado, llamó a sus tres hijas a las cuales las roció con gas pimienta y después se fue a dormir a su mecedora. El día anterior las tres hermanas también fueron agredidas porque vio un cabello en el sueño, y así todos los días.

Las hermanas en ese entonces tenían 17, 18 y 19 años de edad, esperaron a que se durmiera, lo golpearon con un martillo y lo apuñalaron con un cuchillo de cocina.

Cuando despertó, el hombre empezó a pegarles y una de ellas le dio la puñalada que lo desplomó.

Un año después fueron enjuiciadas con cargos de asesinato premeditado. A las mayores de edad las sentenciaron a 20 años, a la menor le dieron 10 años; sin embargo, el caso hizo que destapara el infierno en la que vivían las tres hermanas que vivían en esa casa adornada con cruces e imágenes religiosas, en el barrio de Bibirevo.

En cuanto a la madre, el hombre la había echado de la casa en el año de 2015, Aurelia Dunduc de 40 años de edad con la amenaza de matarla junto a sus hijas si regresaba por ellas.

La mujer había denunciado las palizas y vejaciones ante la policía, pero "no hicieron nada. Se guardaron la declaración y me dijeron que me fuera por donde había venido".

Antes de matar a su padre por abusos, las hermanas habían dejado de ir a la escuela, no las dejaba salir de casa, pero ninguna autoridad escolar investigó. Tampoco se indagaron los motivos del intento de suicidio de Krestina, tras una agresión sexual de su padre.