¡Héroe sin capa! Con muestras de cariño maestra desarma al tirador durante un tiroteo en EE.UU.

Estados Unidos.- Una maestra se ha convertido en un héroe sin capa, al desarmar a una alumna durante un tiroteo en Estados Unidos, salvar a sus alumnos y a 3 personas que resultaron heridas en el lugar, su empatía por la niña e sexto grao, logró detenerla con muestras de cariño hasta que llegara la policía.

Cuando una estudiante abrió fuego en una escuela secundaria de Idaho, la maestra Krista Gneiting dirigió a los niños a un lugar seguro, se apresuró a ayudar a una víctima herida y luego desarmó con calma al tirador de sexto grado, abrazando y consolando a la niña hasta que llegó la policía.

Los padres atribuyeron a la demostración de compasión de la maestra de matemáticas el haber salvado vidas. Mientras que dos estudiantes y el conserje de la escuela recibieron disparos el 6 de mayo, los tres sobrevivieron y el tiroteo terminó en cuestión de minutos. La familia de Gneiting dice que la valentía y la empatía son solo parte de ella.

En una entrevista con ABC News que se transmitió el miércoles, Gneiting dijo que estaba preparando a sus estudiantes de la escuela secundaria Rigby para sus exámenes finales cuando escuchó el primer disparo en el pasillo. Miró fuera de su salón de clases y vio al conserje tirado en el suelo. Escuchó dos disparos más mientras cerraba la puerta.

“Así que les dije a mis estudiantes: 'Nos vamos a ir, vamos a correr a la escuela secundaria, ustedes van a correr duro, no van a mirar atrás y ahora es el momento de levantarse'. y listo '", dijo Gneiting en la entrevista que se muestra en" Good Morning America ".

La policía dijo que una niña de sexto grado trajo la pistola en su mochila y disparó a dos personas dentro de la escuela y a una afuera. Los tres resultaron heridos en las extremidades y fueron dados de alta del hospital a los pocos días.

Gneiting dijo que estaba tratando de ayudar a uno de los estudiantes a los que habían disparado cuando vio a la niña sosteniendo el arma. Ella le dijo al estudiante herido que se quedara quieto y se acercó al de sexto grado.

“Era una niña pequeña, y mi cerebro no podía entender eso”, dijo. "Cuando vi esa pistola, supe que tenía que sacarla".

Ella le preguntó a la niña: "¿Eres el tirador?" y luego caminó más cerca, poniendo su mano en el brazo de la niña y deslizándola hacia la pistola.

“Lentamente le saqué el arma de la mano y ella me lo permitió. Ella no me lo dio, pero no luchó ”, dijo Gneiting. "Y luego, después de que obtuve el arma, la abracé porque pensé, esta niña pequeña tiene una madre en algún lugar que no se da cuenta de que está teniendo una crisis nerviosa y está lastimando a la gente".

Gneiting abrazó a la niña y la consoló hasta que llegó la policía.

“Después de un tiempo, la niña comenzó a hablarme y me di cuenta de que estaba muy triste”, dijo Gneiting. “Seguí abrazándola y amándola y tratando de hacerle saber que vamos a superar esto juntos. Creo que mi presencia allí la ayudó porque se calmó ".

Una vez que llegó la policía, Gneiting le dijo a la niña que un oficial tendría que esposarla y la niña obedeció.

“Ella no respondió, simplemente lo dejó. Fue muy gentil y muy amable, y simplemente se adelantó, la tomó y la metió en el auto de la policía ”, dijo.

La niña ha sido acusada del tiroteo, pero debido a que los procedimientos judiciales de menores se mantienen sellados en Idaho, ni su nombre ni la naturaleza de los cargos han sido revelados.

El cuñado de Gneiting, Layne Gneiting, dijo que cuando escuchó por primera vez sobre el tiroteo, pensó que la "madre osa" interna de Krista Gneiting había entrado en acción para proteger a los estudiantes. Pronto se dio cuenta de que era otro lado de su fuerte instinto paternal.

"Krista es una madre nata", escribió Layne Gneiting en una publicación de Facebook poco después del tiroteo. “Metete con sus hijos, ella te destrozará. Necesito un abrazo, ella te abrazará durante horas, mezclando sus lágrimas con las tuyas ... La determinación la empujó a actuar, pero la ternura y el amor maternal, no la fuerza, levantaron el arma de las manos de la niña a las de ella ".

Krista Gneiting, mientras tanto, dijo que espera que la gente pueda perdonar a la niña y ayudarla a obtener el apoyo que necesita.

“Apenas está comenzando en la vida y solo necesita un poco de ayuda. Todo el mundo comete errores ”, dijo a ABC News. "Creo que debemos asegurarnos de obtener su ayuda y llevarla de regreso a donde se ama a sí misma para que pueda funcionar en la sociedad".