Hezbollah: Dron israelí cae y otro estalla sobre Beirut

BEIRUT (AP) — Un dron israelí se desplomó sobre Beirut y otro estalló en el aire, pero el grupo Hezbollah afirmó que no fue obra suya.

Los habitantes del bastión del grupo guerrillero en el sur de Beirut reportaron una fuerte explosión que sacudió la zona la mañana del domingo, provocando un incendio. Agregaron que de momento se desconoce el origen de la explosión, ocurrida en el vecindario de Moawwad, pero señalaron que pudo ser causada por un dron israelí que cayó en el área en medio de actividad aérea israelí en el vecino Siria.

Hezbollah dijo que no derribó los drones.

Un vocero del grupo, Mohammed Afif, dijo que un dron cayó sobre el techo de un edificio que alberga la oficina de prensa de Hezbollah en el vecindario Moawwad de Dahyeh, el baluarte del grupo en el sur de Beirut.

Añadió que un segundo dron, al parecer enviado por Israel para buscar el primer dron, estalló en el aire menos de 45 minutos después.

“Nosotros no derribamos ni hicimos estallar a ninguno de los drones”, dijo Afif a The Associated Press el domingo.

Afirmó que el líder del grupo Hasán Nasrala dará “una respuesta apropiada”.

El primer ministro libanés Saad Hariri calificó el hecho de “agresión” contra la soberanía libanesa.

Afirmó que se trata de una amenaza a la estabilidad regional y un intento de escalar la situación.

Los periodistas en el lugar no tuvieron autorización para grabar video ni tomar fotografías. Un edificio parecía estar levemente dañado en el sitio donde cayó el dron. Un hombre fue visto retirando partes de metal en una bolsa blanca de plástico que, según dijo, contenía partes de la aeronave que se desplomó.

Las fuerzas militares de Israel señalaron que no realizan comentarios sobre “reportes extranjeros”.

Aviones de guerra israelíes vuela con frecuencia sobre el Líbano y en varias ocasiones han atacado a Siria desde espacio aéreo libanés.

Horas antes, la noche del sábado, el ejército israelí atacó objetivos cerca de la capital siria de Damasco en lo que llamó un exitoso intento de frustrar un inminente ataque con dron iraní a Israel, intensificando una campaña de antemano intensificada contra la actividad militar de Irán en la región.