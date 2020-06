Hija de George Floyd se convertirá en accionista de Disney

Estados Unidos.- La hija de seis años de George Floyd es oficialmente accionista de Disney, gracias a Barbra Streisand.

Gianna Floyd, cuyo padre murió bajo custodia policial el mes pasado después de que el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, presionó su rodilla en su cuello durante casi nueve minutos, reveló en las redes sociales que el ícono de Hollywood le había dado acciones en la compañía de entretenimiento.

En una publicación de Instagram en una cuenta para la niña, se la puede ver orgullosamente sosteniendo el certificado de acciones.

Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy un Accionista de Disney gracias a ti, dice la leyenda.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO!



Gianna Floyd, hija de George Floyd, es ahora accionista de Disney.



Barbra Streisand hizo posible esto, recordemos que decenas de personas famosas han estado preocupándose por el futuro de esta pequeña y le han dado muchos regalos. pic.twitter.com/IHXmm7lfYz — Cerebros (@CerebrosG) June 14, 2020

La publicación no reveló cuántas acciones compró la estrella de 78 años para Gianna. Junto con las acciones, la cantante galardonada con un Grammy también le dio a la niña dos de sus álbumes, "My Name Is Barbra" y "Color Me Barbra". Un representante de Streisand dijo a CNN en un comunicado:

"Confirmamos la información en el reciente Instagram de la hija de George Floyd, Gianna, sobre un regalo que le hizo Barbra Streisand".

La portavoz de Streisand citó a la estrella diciendo:

Envié videos de Gianna donde interpreté a una niña en mi primer especial de televisión cantando canciones infantiles y mi segundo especial una secuencia con muchos animales bebés.

A principios de este mes, la junta de regentes de la Universidad del Sur de Texas (TSU) anunció que ofrecía proporcionarle a Gianna una beca completa si deseaba asistir a la universidad.

Conocemos el valor de una educación en la búsqueda de soluciones y el progreso generacional. Esperamos incorporarla a la familia TSU, dijo en un comunicado Gerald Smith, presidente de la Fundación TSU.

Kanye West también está haciendo su parte para asegurar el futuro de Gianna, estableciendo un fondo universitario para su matrícula como parte de su donación de $ 2 millones para apoyar a las familias de Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor.

Te puede interesar:

Hallan muerta a joven activista contra el racismo en Florida

Cuba suma 14 nuevos casos de COVID-19, con un total de 2.262

Colombiano es condenado a 9 años en Panamá por narcotráfico