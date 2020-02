Hija de Steven Spielberg se convierte en actriz para adultos

Estados Unidos.- Mikaela Spielberg, de 23 años, hija del legendario cineasta Steven Spielberg, de 73 años, y su esposa actriz, Kate Capshaw, de 66 años, revelaron el miércoles que protagoniza sus propios videos porno en solitario.

La residente de Nashville, Tennessee, también anunció al US Sun que espera obtener un concierto de baile exótico tan pronto como obtenga su licencia de stripper estatal, que según los informes es bastante difícil de obtener.

La hija del director dice que les contó a sus padres sobre sus encuentros cercanos del tipo porno durante el fin de semana, a través de FaceTime.

Mikaela admite que sufrió ansiedad durante la infancia y que ir a un internado en su adolescencia le provocó trastornos alimentarios y depresión, pero no culpa a sus famosos.

"No es culpa de mis padres", dice Mikaela, quien fue adoptada por Steven y Kate cuando era bebé. "No podrían haberlo sabido".

La autoproclamada "criatura sexual" dijo, que a medida que crecía más segura en la edad adulta, "realmente se cansó de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo".

"Y también me cansé de trabajar día a día de una manera que no satisfacía mi alma", le dice al Sun.

Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo, soy capaz de" satisfacer "a otras personas, pero eso se siente bien porque no es de una manera que me haga sentir violada.

"Esto no es como una opción de" final del camino "o" he tocado fondo "", dice ella. “Esta es una opción positiva y enriquecedora. Me di cuenta de que no hay vergüenza en tener una fascinación con esta industria y querer hacer algo que sea seguro, sano y consensuado ”.

Aún así, la joven artista adulta promete que no tendrá sexo ante la cámara con nadie más, por respeto a su prometido, Chuck Pankow, de 47 años.

Ella afirma que sus padres están "intrigados" por su nuevo camino profesional, y espera que estén orgullosos de cómo se recuperó de un problema con la bebida que casi le quitó la vida "un par de veces" después de cumplir 21 años.

De hecho, creo que una vez que vean cuán lejos he llegado del fondo en que estaba hace un año y medio, van a ver esto y dirán: 'Guau, en realidad criamos a un joven muy segura de sí mismo señora ", dijo.

“Mi seguridad siempre ha sido la prioridad número uno para ellos. No estoy haciendo esto por la necesidad de lastimar a nadie o ser rencoroso ".

Mikaela no es la primera niña de Spielberg en anunciar su entrada al mundo del cine de género esta semana. Su hermano Sawyer Spielberg, de 27 años, tuvo su papel debut en la película "horror febril" "Honeydew".

La película está ambientada en Nueva Inglaterra, "donde extraños antojos y alucinaciones ocurren a una joven pareja después de buscar refugio en la casa de un granjero anciano y su peculiar hijo", según The Hollywood Reporter.

Mientras tanto, después de publicar un mensaje público sobre cómo "los nuevos fanáticos significan el mundo" para ella, Mikaela hizo que su cuenta de Instagram fuera privada.