Hija de padres gay aprueba el noviazgo de su papá con su ex novio

Inglaterra.- Un hombre casado que se enamoró del ex novio de su hija, que tiene la mitad de su edad, ha insistido en que es el "un asunto real" y no una crisis de mediana edad.

Barrie Drewitt-Barlow, de 50 años, rompió su relación de 32 años con su esposo Tony después de enamorarse de Scott Hutchison, de 25 años.

Barrie y Tony fueron nombrados los primeros padres homosexuales de Gran Bretaña en 1999 cuando una madre sustituta dio a luz a sus gemelos, Saffron y Aspen .

Ahora, Barrie está enamorado de la ex de Saffron de 19 años y toda la familia vive junta bajo un mismo techo en su casa en Florida. Tony se conoce como papá, Barrie es papá y Scott es padrastro.

Scott y Saffron habían hablado previamente sobre tener su propio bebé sustituto, diciendo que su relación nunca fue sexual.

Barrie le dijo al Sun: "Me he enamorado de Scott y él ha hecho lo mismo". Me siento estúpido a mi edad por tener estos sentimientos sobre alguien que no sea Tony, que tiene la mitad de mi edad.

Pero cuando sabes que algo está bien, está bien. No hemos hecho planes definitivos, pero me gustaría casarme con Scott. No estoy teniendo una crisis de mediana edad.

"Este es el verdadero negocio ". Reconoció que no todos" lo entenderán ", pero insiste en que la situación de su familia es más estable que muchas otras familias. Agregó que "Papá tiene un chico nuevo y somos una familia feliz más grande".

Barrie agregó en Facebook: ‘Solo quiero agradecer a aquellos de ustedes que ya han enviado mensajes sobre la historia. `` No estoy seguro de cuál es el problema, las cosas no siempre funcionan en las relaciones por una razón u otra, pero Tony y yo estamos muy contentos con la forma en que han resultado las cosas e independientemente de la negatividad con respecto a nuestro relación, ambos estaremos allí el uno para el otro en este momento tan difícil".

La pareja vale alrededor de £ 40 millones y tiene hogares en Danbury, Essex y los Estados Unidos. Barrie es CEO del British Surrogacy Center of America, que se lanzó en 2000 y que ofrece servicios de subrogación en varios países.

Después de que llegaron Saffron y Aspen, Tony y Barrie tuvieron otros tres hijos, Orlando, Jasper y Dallas. Los dos hijos mayores tendrán 20 años el próximo mes.