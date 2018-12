Hija del "Chapo" le escribe triste y conmovedora carta

New York.- Ahora que Joaquín “El Chapo” Guzmán enfrenta un juicio en Estados Unidos, su hija, Alejandrina Guzmán, utilizó las redes sociales para mandarle un conmovedor mensaje a su padre, por medio de una carta, pues no podrá estar con él esta navidad, debido a su situación jurídica.

En dicha carta la joven da muestra de la gran tristeza que siente al no poder estar con su padre “El Chapo” en estas fechas donde las familias se reunen, la carta reza así:

“La típica navidad no es lo que ha caracterizado mi vida. Doy gracias a dios por haber podido sentir el calor de una familia y por haber podido disfrutar el sentarme en las piernas de mi padre siempre disponibles para mí. En estos momentos en los que no puedo ni entrar al país donde tú estás y mucho menos verte, agradezco las navidades en las que aún prófugos podíamos estar juntos. Me duele saber que pasaras la navidad a solas sin poder hablar ni ver a tus seres queridos. Te amo papá. Alejandrina”.

Por otro lado, tras días de ausencia en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, la esposa del 'Chapo' Guzmán, Emma Coronel, volvió a hacer acto de presencia, pero esta vez llegó acompañada al tribunal de sus gemelas, de 7 años, razón que puso muy feliz al exlíder del Cártel de Sinaloa.