Hispano nacido en EU recibe pasaporte tras demandar al Gobierno

Denver.- Pocas semanas después de haber demandado al Gobierno de Estados Unidos para obtener su pasaporte, Jaime Venegas, nacido en Texas y residente en Colorado, recibió esta semana el documento, informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Venegas, de 35 años, nació en Socorro, Condado de El Paso, y tiene un certificado de nacimiento auténtico, emitido por el estado de Texas. Pero porque vivió en Ciudad Juárez, México, entre 1984 y 2000, su ciudadanía fue puesta en duda por las autoridades federales.

Según la información difundida por la ACLU, tras seis años de gestiones, incluyendo la demanda presentada a principios de enero, Venegas finalmente logró que el Departamento de Estado lo reconociese como ciudadano estadounidense y le otorgase el pasaporte. De esa manera, la demanda quedó sin efecto, confirmó Vanessa Michel, portavoz de ACLU.

Venegas regresó a Estados Unidos en 2000 para completar su educación secundaria en este país y luego, en 2005, se mudó a Colorado y abrió su propio negocio (una herrería). Y desde hace 15 años vota en las elecciones.

A pesar de haber nacido en Texas y contar con un acta oficial, el Gobierno estadounidense puso en duda la ciudadanía de Jaime Venegas antes de darle el pasaporte a raíz de la demanda. Foto: Telemundo

Pero en 2014, cuando envió la solicitud para su pasaporte, recibió como respuesta una carta indicando que sus pruebas de haber nacido en Estados Unidos eran "insuficientes".

Las sospechas surgieron por dos motivos: Venegas no nació en un hospital, sino en una vivienda particular (aunque el nacimiento fue asistido y presenciado por una partera que luego convalidó el certificado de nacimiento) y Venegas no asistió a la escuela primaria en Estados Unidos.

En 2014 y en 2016, Venegas presentó documentación adicional sobre su ciudadanía, incluyendo los registros de sus vacunas (que recibió en Estados Unidos).

En marzo de 2017, esos documentos también fueron rechazados y fue solamente cuando, en el marco de la demanda, ACLU presentó declaraciones juradas de los padres y familiares de Venegas, que el pasaporte fue otorgado.

Foto temática: Pixabay

Al anunciar la resolución del caso, Mark Silverstein, director de asuntos legales de ACLU Colorado, afirmó que la demanda se presentó para ilustrar "los problemas que enfrentan las personas nacidas cerca de la frontera con México para probar su ciudadanía (estadounidense)" y lamentó que "algunas personas se dan por vencidas porque no pueden acceder a la ayuda (de abogados) que necesitan".

Los dos hermanos y la esposa de Venegas son ciudadanos estadounidenses y, aunque también nacidos cerca de la frontera mexicana, no tuvieron inconvenientes al gestionar sus pasaportes.