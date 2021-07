Hombre abusa de su hija y la mata para que no lo denunciara, su mamá fue cómplice

Inglaterra.- Los padres tienen que ser guias para sus hijos, sin embargo a veces son sus propios verdugos, en Inglaterra una joven de 17 años fue asesinada por su padre en complicidad con su mamá luego de que ella lo quisiera denunciar por abuso sexual.

De acuerdo a las investigaciones, el 16 de julio del 2020 Bernadette le confesó a su madre que su padre había abusado de ella durante varios años, y que había instalado cámaras ocultas para espiarla, por lo que pensaba denunciarlo.

Tras la confesión de la agresión su madre no le creyó y la mandó a dormir a casa de sus abuelos maternos, al día siguiente cuando su papá fue a recogerla escapó.

Bernadette de 17 años fue vista por última vez el 18 de julio del 2020, lo último que se supo es que su padre la había recogido para ir a casa en Peterborough.

"Scott Walker (padre de la víctima) recogió a Bernadette de la casa de sus padres y partió para llevarla de regreso a la casa familiar. Cuando sus abuelos se despidieron de ella esa mañana, fue la última vez que ellos, o cualquier otra persona que no fuera Scott Walker, la vieron viva", dijo la Fiscal que lleva el caso.

Sus padres denunciaron su desaparición tres días después de supuestamente haberla asesinado, para desviar las investigaciones la pareja envió mensajes desde el teléfono de Bernadette diciendo que se había escapado, esto para que nadie sospechara de ellos.

La Fiscal Lisa Wilding QC dio a conocer que desde que desapareció no hubo movimiento en sus redes sociales, cuentas bancarias y no ha sido vista en ningún lugar, hasta este 2021 no se ha encontrado el cuerpo de Bernadette.

Su padre de nombre Scott Walker de 51 años fue acusado de asesinato, y tantó él como la madre, identificada como Sarah de 38 años, enfrentan dos cargos por pervertir el curso de la investigación.