Hombre abusa de su madre al salir de la cárcel

Kiev, Ucrania.- Un hombre originario de Ucrania es acusado de haber abusado sexualmente de su propia madre después de salir de la cárcel donde cumplió una sentencia de varios años, en una fiesta de bienvenida que ella misma le organizó con cariño para recibirlo de nuevo en su casa.

El hecho sucedió en una aldea llamada Abramivka, en la región de Poltava Oblast, cuando Vitaily, de 42 años, presuntamente se aprovechó de su indefensa madre, Nadiya, de 62 años, luego de que todos sus amigos que estuvieron en el festejo se marcharon.

De acuerdo a The Mirror, el hombre pasó cinco años en prisión después de ser hallado culpable de asesinar a un individuo a golpes.

Tras haber cumplido su sentencia y salir de la cárcel, su madre estaba tan entusiasmada de recibir de nuevo a su hijo en su casa, que organizó para él una fiesta de bienvenida, en la que estuvieron varios amigos de él.

Según la mujer, su hijo y sus amigos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas durante el festejo, y cuando el último invitado se marchó del lugar, Vitaliy habría subido a su habitación y de manera violenta habría abusado sexualmente de ella.

Nadiya declaró que intentó defenderse de la agresión y gritó para pedir auxilio, sin embargo, sus exclamaciones no fueron escuchadas debido a que alrededor de su vivienda no hay más casas. Además, Vitaliy también la habría golpeado para que no siguiera gritando y de esta forma poder cometer la agresión.

Según el medio, la mujer acudió a la policía al día siguiente para denunciar lo que le había hecho su propio hijo ese mismo día en el que salió de la cárcel.

La mujer expresó en entrevista para un medio local que sentía temor por su vida, y que ya no podía seguir tratando a Vitaliy como su hijo.

Tenía miedo por mi vida y decidí no guardar silencio. No quiero que me violen regularmente en mi propia casa... Ya no puedo tratarlo como a mi hijo", expuso la mujer.

A pesar de que el hombre escapó de la vivienda de su madre tras cometer la presunta agresión sexual contra ella, la policía emprendió un operativo de búsqueda y logró arrestarlo en un campo aledaño.

Ahora Vitaliy enfrenta nuevos cargos por el abuso sexual del que lo acusa su madre, y de ser declarado culpable podría ir de nueva cuenta a prisión otros cinco años.