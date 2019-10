Hombre apuñala a su madre 21 veces por una "herencia" imaginaria

Indiana, Estados Unidos.- Un hombre de Indiana que dejó de tomar medicamentos para la esquizofrenia paranoide apuñaló a su madre 21 veces por su herencia inexistente, dijo la policía.

Vinson Edge, de 39 años, de Speedway, fue arrestado el lunes en relación con el asesinato de su madre, Vickie Edge, de 58 años, la noche anterior.

Fue apuñalada con dos cuchillos de cocina en la cabeza, el cuello, las manos, los brazos y el pecho después de una discusión con su hijo sobre el dinero, informa Indianapolis Star.

Los policías encontraron al hermano del hombre afuera del complejo de apartamentos de la familia sosteniendo un bate mientras les decía a los investigadores que Edge había matado a su madre, cuyo cuerpo fue encontrado dentro cerca de un gran cuchillo de cocina, según muestran documentos de la corte.

Vinson Edge.

Edge había dejado de tomar su medicamento para la esquizofrenia paranoide aproximadamente un mes antes, le dijo su hermano a la policía, lo que lo llevó a actuar de manera errática.

Edge no era conocido por ser una persona violenta antes del cambio, dijo su hermano. Edge, que huyó del departamento, fue arrestado al día siguiente después de que la policía recibió una propina de que se reuniría con el novio de toda la vida de su madre, informa WXIN.

Terry Brown, de 52 años, le disparó a Edge en la pierna justo antes de que lo detuvieran. Un testigo le dijo a la estación que Brown y otros dos sometieron a Edge mientras esperaban que llegaran los policías.

Brown ahora enfrenta un cargo de batería con un arma mortal y se espera que comparezca en la corte el jueves, informa Indianapolis Star.

Mientras tanto, los familiares dijeron que no vieron signos de problemas antes del apuñalamiento fatal que le quitó el "latido" a la familia, según Samantha Riley, quien está casada con el sobrino de Vickie Edge. "No fue un medio, mérito, no hubo discusión", dijo Riley a WXIN. "Simplemente sucedió de la nada".