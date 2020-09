Hombre ataca con un ladrillo a otro sujeto por razón desconocida en EU; las autoridades investigan

Estados Unidos.- En redes sociales circula el video donde un hombre de origen afroamericano ataca a otra persona sin motivo aparente en un suburbio de Baltimore, Estados Unidos.

En la grabación se puede ver al agresor siguiendo por varios metros a su víctima, a quien después de varios segundos lo golpea fuertemente con un ladrillo, provocando que este caiga desmayado al suelo de forma instantánea, posteriormente sale corriendo con rumbo desconocido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo al medio local The Baltimore Sun, minutos mas tarde arribaron al lugar elementos de la policía, sin embargo, no encontraron al atacante ni al hombre agredido. Por su parte, el sujeto que captó los hechos con su celular prefirió mantener en anonimato y dijo no reconocer a los implicados.

Ante esta situación, las autoridades locales piden ayuda a la ciudadanía para poder identificar a los involucrados.

Por otra parte, el video se ha vuelto viral en redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones por parte de los internautas, quienes comentan que probablemente se trata de un "ajuste de cuentas".

‼️�� Un joven afroamericano deja inconsciente a un hombre que paseaba por la calle en #Baltimore golpeándole con una piedra en la cabeza. El video fue publicado hoy en @Instagram y eliminado horas más tarde.pic.twitter.com/iNFsbPYMUN — eSPAINews (@eSPAINews) August 31, 2020

También te podría interesar

Niña rompe récord al armar 30 cubos de Rubik mientras hace hula-hula. Video

La UE celebra la excarcelación de un centenar de presos en Venezuela

Facebook amenaza con bloquear la distribución de noticias en Australia