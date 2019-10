Hombre ciego de 78 años es sacado de vuelo y dejado en París solo

Francia.- Un irlandés ciego y enfermo de 78 años dijo que la aerolínea económica británica easyJet lo acusó falsamente de estar borracho y lo echó de un vuelo en París, donde fue separado de su ayudante y se quedó sin medicación, según un informe.

Eric Smylie, de Lisburn, había viajado con su cuidador, Davey Pogue, de 64 años, a la capital francesa para asistir al Premio del Arco del Triunfo y debían regresar a Belfast el 7 de octubre, según BelfastLive.

Soy ciego, diabético y tengo (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), por lo que quedarme solo en París ha sido una experiencia aterradora. Sigo reviviendo los ataques de pánico, dijo al sitio de noticias.

"Todavía estoy temblando al respecto, he perdido el apetito, mi confianza se ha ido y me siento nervioso y asustado. Mi esposa, Meta, que está muy enferma, no sabía si estaba vivo o muerto. Ninguno de los dos lo superaremos.

Eric Smylie, para una entrevista en vivo. Captura de pantalla.

Smylie dijo que las azafatas lo acusaron a él y a su compañero de haber consumido alcohol antes de sacarlos del avión y entregarlos a la policía francesa, que separó a los hombres.

Davey me estaba ayudando a subir al avión, pero cuando llegamos a la puerta, uno de los empleados le dijo a Davey que no podíamos subir a bordo porque habíamos tomado una bebida, dijo.

"Davey dijo que habíamos tomado tres tragos y él estaba muy molesto y los retó. Todo estalló. Pero la azafata de aire dijo que teníamos que irnos. Había toda una fila. Davey estaba muy molesto porque se sentía responsable de llevarme a casa a Meta con seguridad ”, continuó Smylie.

“No estábamos borrachos. Habíamos tomado tres pintas de cerveza en el aeropuerto. Otros pasajeros de Irlanda del Norte se pusieron de pie para tratar de ayudarnos y dijeron que era obvio que no estábamos borrachos", dijo.

Me sorprendió más de lo que creía. Más tarde descubrí que Davey fue puesto en celdas policiales y terminé en el Holiday Inn Express. Estaba aterrado. No podía entender a nadie ni ver nada, dijo, y agregó que un médico francés trató a Pogue por un bajo nivel de azúcar en la sangre y lo mantuvo encerrado en la policía.

Pixabay

"Me tumbé en la habitación y lloré. La pobre de Meta estaba en casa y no sabía si estaba vivo o muerto".

Todo lo que sabía era que yo estaba desaparecida y también Davey ”, dijo Smylie. “Ella seguía tratando de llamarme pero la batería de mi teléfono estaba agotada.Cuando Davey recuperó su teléfono, tenía 52 llamadas perdidas ".

Los dos amigos finalmente regresaron al aeropuerto, donde Smylie se echó a llorar cuando le informaron que la aerolínea no tenía más vuelos a Belfast ese día.