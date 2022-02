Hombre cumple 14 meses aislado por covid; padece leucemia y ha dado positivo en 78 pruebas

Estambul, Turquía.- Un hombre turco de nombre Muzaffer Kayasan, ha vivido un largo aislamiento de 14 meses durante la pandemia por coronavirus, se ha realizado 78 pruebas, resultando positivo en todas.

El hombre que ha estado en el desesperante confinamiento desde noviembre de 2020 a la fecha, padece leucemia y ha sido asintomático en las repetidas ocasiones que ha dado positivo a Covid-19, afortunadamente con esto no puede poner más en riesgo su golpeada situación de salud.

Ante la situación de Muzaffer, los médicos han explicado que, a causa de este cáncer, el sistema inmune del turco está sumamente debilitado, por lo que no hay defensas que puedan alejar al coronavirus de su organismo.

"Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunatorio está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", comentó Kayasan.

El caso ha llevado al hombre a caer en profunda tristeza, pues lo que más lamenta es que no puede abrazar a su familia ni disfrutar de la vida.

"No puedo abrazar a mi familia. [...] no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi via familiar. El Covid-19 ha acabado con mi modo de vida", comentó Kayasan a un medio local.

Lamentablemente el turco no se puede vacunar contra el Covid-19 por su padecimiento de leucemia, sin embargo invita a la población a hacerlo e inocularse por su bien y de quienes los rodean.