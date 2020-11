Hombre de Florida describe cómo ayudó a una mujer a votar en plena labor de parto

Florida.- Un trabajador electoral que ayudó a una mujer de Florida en trabajo de parto a votar mientras se dirigía al hospital dio nuevos detalles sobre el encuentro y señaló que todos los estadounidenses tienen derecho a emitir su voto, incluso si están a punto de dar a luz.

La mujer embarazada, que se negó a abdicar de su deber cívico en las elecciones de Florida, envió a su esposo a la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Orange en Orlando el 27 de octubre para solicitar una boleta de votación por correo mientras evitaba las contracciones en el automóvil.

Estaba ayudando en el mostrador con los votantes para la votación anticipada y conseguí que un caballero me entregara dos licencias de conducir, dijo a CNN Karen Briceño González, quien trabaja en la oficina.

“Le estaba diciendo, 'No, solo necesito el tuyo. Si la otra persona quiere entrar y votar, puede hacerlo ". Y él dijo:" No, no lo entiendes. Mi esposa va a tener un bebé '".

La mujer se negó a no votar aún en pleno trabajo de parto. AFP

La oficina le dijo al medio en un comunicado que la mujer se negó a ir al hospital hasta que visitó las urnas.

No había visto nada como esto antes, pero nuestro trabajo es asegurarnos de que todos los votantes elegibles voten. Independientemente de las circunstancias, nos aseguraremos de que voten incluso si es alguien que trabaja en un automóvil, dijo Briceño González.

El trabajador electoral no perdió el ritmo e inmediatamente comenzó a imprimir una boleta de votación por correo, luego salió al auto para verificar la identidad de la mujer.

Las elecciones hasta el momento dan una amplia ventaja a Joe Biden en las encuestas. AFP

“Ella solo me dio las gracias y me dijo, 'Dios mío, gracias por hacérselo tan fácil'”, recordó Briceño González, quien agregó que la mujer estaba “tranquila” mientras votaba. “No fue mucha conversación. Creo que se estaba concentrando en sí misma ".

El trabajador compartió unas pegatinas de votación con la mujer y una niña que estaba en el auto y pronto la familia, que no ha sido identificada, se fue.

"¡Esperamos que ella y su bebé estén muy bien!" La portavoz de la Oficina de la Supervisora de Elecciones del Condado de Orange, Danaë Rivera-Marasco, dijo a CNN en un correo electrónico.

En cuanto a Briceño González, se sintió orgullosa de ayudar a una mujer a votar en un momento tan caótico.