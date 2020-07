Hombre de Georgia se burla de policías en Tik Tok diciendo "Vengan por mí"

Georgia.- Un hombre de Georgia buscado por policías en relación con una operación encubierta de drogas está burlándose de los oficiales en las redes sociales, desafiándolos a "venir y traerme a la mierda", muestra el video.

William Reeves Durga, de 21 años, de LaGrange, publicó el martes un video de TikTok que incluye una captura de pantalla de una publicación de Facebook del 2 de julio de la policía de LaGrange en la que solicita información sobre su paradero.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Vengan por mí p**", se lee en un subtítulo en el video, que presenta a Durga sin camisa, sonriendo y bailando junto con música a todo volumen en el fondo. Hasta la madrugada del jueves, las imágenes en su cuenta con más de 3,4 millones vistas.

La policía dijo que Durga está siendo buscado en relación con una operación encubierta de drogas de la Oficina de Investigación de Georgia que condujo a siete arrestos en junio. No está claro cómo Durga está involucrado en el caso. No estaba bajo custodia hasta la madrugada del jueves, dijo la policía a The Post.

Alcanzado para comentar en Twitter sobre su video viral, Durga notó cómo se sentía "ser famoso" al acusar a la policía de acosarlo en las redes sociales. "Desearía que la gente realmente pudiera ver cómo funciona este condado, está más que mal", dijo Durga en un mensaje privado.

Honestamente, no he estado corriendo como dije antes, literalmente no me han contactado en absoluto, para no discutir mis cargos ni nada. Ni siquiera puedo decirte para qué es exactamente.

Los policías captaron la mala broma del joven para tomarlo como imprudencia. AFP

Un investigador de la policía le dijo al LaGrange Daily News el miércoles que el departamento no podía divulgar ninguna información adicional sobre Durga, quien le dijo al periódico que hizo el video viral después de que el departamento lo "atacó" directamente en las redes sociales.

"Honestamente, no quiero convertirme en la cárcel del condado de Troup", dijo Durga al periódico el miércoles a través de TikTok. “Es muy desagradable y está lleno de coronavirus. No han estado haciendo las cosas necesarias para mantenerlo contenido.

Está más allá de hacinamiento, nadie tiene una cita en la corte, simplemente está mal cómo se trata a los internos.

Durga también negó haber intentado eludir a las autoridades. "No he estado corriendo, nunca vinieron a mi casa ni nada", dijo Durga. "Me criticaron directamente en las redes sociales, así que lo hice".

Te puede interesar:

Argentina supera por primera vez los 6.000 casos diarios de coronavirus

Los muertos por Covid-19 hoy 23 de julio en Brasil llegan a 84.082

Detienen por asesinato a un hombre que ganó 10 millones USD en la lotería