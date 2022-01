Hombre dona riñón a la mamá de su novia; al mes ella se casa con otro y su historia se hace viral en TikTok

Baja California.- Para quien duda, es cierto que por amor, algunas personas hacen cualquier cosa, tal es el caso de un hombre que le regaló un riñón a la mamá de su novia, es decir su suegra, y al mes ella se casó con otro, por lo que la historia del joven impactó tanto en Tik Tok que rápidamente se hizo viral.

En el video que el joven de Baja California, compartió en la red social, se le puede ver al joven recostado, mientras, daba a conocer su historia, con un semblante triste.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes. Todas las cosas que hice solo para poder llamarte mío”, escribió el hombre.

Leer más: VIDEO. Gabriel Aarón pone uñas para operación de su hermanito y causa amor en redes sociales

De inmediato la historia del joven con su exnovia conmovió a muchos en redes sociales y muchos resaltaron que este hombre perdió un órgano en nombre del amor.

La grabación tiene miles comentarios, en algunas el joven responde que el video lo grabó por que no tenia que hacer, que nunca pensó que se hiciera viral.

Leer más: Usted no aprende ¿Verdad?: Chumel Torres es tachado otra vez de clasista y racista

El joven asegura que está bien emocionalmente y que ella también, que no tiene en nada en contra de su ex novia, que están en buenos términos, “no somos amigos, pero tampoco nos odiamos”, el fin del video solo fue hacer el TikTok, y manifestó que después de todo, no tiene problemas y su vida sigue normal.