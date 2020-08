Hombre "emborrachado" por su intestino es curado con trasplante de heces fecales

Bélgica.- Según los médicos, un hombre con una afección poco común que significaba que se sentía borracho después de comer alimentos ricos en carbohidratos como pasta y pan fue tratado con éxito con un trasplante fecal.

El hombre belga de 47 años no identificado se quejó de sentirse borracho intermitentemente en los dos meses previos a su visita al hospital, a pesar de no consumir alcohol, según el estudio de caso publicado en la revista Annals of Internal Medicine.

Su condición comenzó después de que comenzó a tomar antibióticos. El hombre se sometió a una serie de pruebas que descartaron otras posibles afecciones, lo que llevó a los médicos a preguntarse si tenía lo que se conoce como síndrome de autocervecería o de fermentación intestinal.

La operación es bastante rara en ambientes médicos. AFP

Aquí es donde los hongos o bacterias que viven en el sistema gastrointestinal producen alcohol después de que una persona consume carbohidratos. El tratamiento puede incluir una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos para evitar que el azúcar en el intestino se convierta en la sustancia.

Pero incluso después de que los médicos le recetaron al hombre una dieta baja en carbohidratos y medicamentos antimicóticos, aún se sentía borracho después de comer ciertos alimentos.

Su esposa dijo que olía a alcohol, el hombre le dijo a sus médicos, y perdió su licencia de conducir después de un control policial al azar.

Ejemplo de un trasplante de heces. AFP

Entonces el equipo realizó un trasplante fecal. Aquí es donde las heces de una persona sana se transfieren al tracto gastrointestinal de un paciente cuyas bacterias intestinales necesitan reequilibrarse.

Su hija de 22 años aceptó ser donante. Después del procedimiento, los síntomas de embriaguez del hombre desaparecieron y aún habían desaparecido cuando el equipo lo siguió 34 meses después.

El coautor, el Dr. Danny De Looze, profesor de la Universidad de Ghent, dijo a Newsweek por correo electrónico que el hombre se sentía borracho después de comer carbohidratos como pan, pasta o patatas.

Se cree que alimentos ricos en carbohidratos pudieron haber contribuido a su rara condición. AFP

Esta es la primera publicación (que sepamos) de un trasplante fecal exitoso en [lo que respecta al] síndrome de la cervecería automática.

Looze dijo que generalmente se piensa que el síndrome de la cervecería automática es causado por el crecimiento excesivo de hongos, pero las bacterias también pueden producir etanol.

Como el hombre parecía haber sido tratado con el trasplante fecal, Looze dijo que esto podría significar que eliminó una especie microbiana productora de etanol, potencialmente una bacteria, de su intestino. Looze dijo:

