Hombre argentino confesó por nota de voz que abusó sexualmente a su hija

Buenos Aires.- Un hombre argentino, Claudio, de 37 años, confesó por nota de voz de WhatsApp que abusó sexualmente a su hija, de 11 años. La madre de la niña pide justicia ya que el hombre huyó desde el pasado lunes.

Los hechos ocurrieron en reiteradas ocasiones durante el último año en la ciudad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo, el hombre abusaba de su hija cuando su pareja se ausentaba a hacer tareas del hogar.

Este animal violó a mi nena, tiene que estar preso", dijo la mamá de la víctima, Beatriz, en diálogo con cronica.com.ar.

Beatriz, de 33 años, encontró a la víctima llorando en su cuarto, y tras consolarla, la niña le confesó lo que le había hecho su padre.

"Mi hija estaba llorando desconsolada y le pregunté qué le había sucedido. Después de interrogarla varias veces, confesó lo que su padre le había hecho. En un principio, me dijo que fueron abusos sin acceso carnal. Luego, reveló que mi esposo la había violado", relató Beatriz.

Este animal la dañó física y psicológicamente, le hacía creer que le hacía eso porque la estaba cuidando", agregó.

Beatriz después de enterarse del delito le escribió un mensaje a Claudio "Te estoy esperando, la nena ya me dijo todo lo que le hiciste". El hombre negó los sucesos y no volvió a la casa.

De inmediato Beatriz se dirigió a hacer la denuncia policial por abuso, además, acusó a Claudio por violencia familiar. El hombre tiene desde entonces una orden de alejamiento de 500 metros.

Nota de voz

La familia de la víctima presentó una nota de voz como prueba.

"No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya se qué manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé que me pasó por la cabeza pero bueno". confiesa Claudio en la nota de voz.

Las autoridades se encuentran investigando más sobre el caso.