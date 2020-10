Hombre en Colombia confiesa que asesinó a sus dos hijos de 5 y 6 años

Bogotá, Colombia.- Las autoridades de Colombia informaron este jueves que enviaron a la cárcel a un hombre quien confesó que asesinó a sus dos hijos pequeños; una niña de 6 años de edad y un niño de 5.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 13 de octubre, en una finca en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Y según el informe de las autoridades forenses, los niños habrían muerto por "asfixia mecánica".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al parecer el hombre decidió acabar con la vida de los menores porque presentaba problemas económicos y había sido abandonado por su expareja.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General, la madre de los niños terminó la relación porque él la maltrataba.

El fiscal URI de Zipaquirá (Cundinamarca) indicó "al momento de acabar con la vida de los menores le enviaba a su expareja fotos y audios de los menores".

El hombre identificado como Amed Rodolfo Bayona Moncada aceptó los cargos de "homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo", y se expone a una pena cercana a los 40 años de prisión por la gravedad de los hechos, y por tratarse del padre biológico de las víctimas.

Además, Bayona tiene antecedentes por el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años.

Medios colombianos publicaron parte de los audios que el detenido envió, dice que la nueva pareja de la madre de sus hijos le hizo brujería:

"Se me cerraron las puertas total, total porque el perro ese me las cerró por medio de brujería, porque a mí me lo dijeron que él me estaba trabajando para cerrarme todas las puertas en el amor, en el dinero, en el trabajo porque quería verme arrastrado y quería que yo entregara a mis hijos, pero eso no lo logró, entonces decidí acabar con la vida de ellos y la mía que yo entregarme como él quería".