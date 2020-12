Hombre en Ecuador asesina a su esposa e hijas y luego se suicida

Quito.- Un hombre, identificado como Parménides Montecé Ramos, de 35 años, asesinó a su esposa Vilma Ubilla (35) y a sus dos pequeñas hijas, de 6 y 9 años, y luego se suicidó. Un hecho que causó conmoción en noviembre en el cantón Vinces, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, y que en redes sociales se ha vuelto a difundir.

Las autoridades hallaron los cuatro cuerpos el sábado 28 de noviembre de 2020 en la vivienda de la familia, ubicada dentro del centro educativo Arcadio Soto Santana, en el sector Palmarín, tras recibir una alerta de los vecinos.

Según medios locales, el hombre habría envenenado a las niñas y a su esposa, quienes fueron encontradas cada una en sus camas, y luego se colgó en el baño. Cuando la Policía llegó al lugar al rededor de las 15:00 consiguieron los cuerpos en estado de descomposición.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo al análisis, los asesinatos ocurrieron el jueves 26 de noviembre, 48 horas antes del hallazgo, día que coincide con la última vez que fue visto el hombre en el trabajo.

Incluso, ese jueves Ubilla habló con sus otras dos hijas, de una relación anterior, e hizo planes pero el viernes nadie supo más de ella.

La prensa ecuatoriana reveló que familiares declararon que la pareja tenía problemas y que el hombre habría cometido el crimen por celos.

Además, un día antes, Ubilla escribió en su cuenta de Facebook: "Qué día tan horrible… qué año tan terrible", "No sé cómo va a ser mejor, quiero que me teletransporten a días que los raspones era mi único dolor y eso ni me dolía".

Los agentes también hallaron un cuchillo cerca del cuerpo del hombre y 2 cartas, en las que el hombre pedía "perdón" a su madre.