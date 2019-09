Hombre es arrestado por incendiar una sinagoga de 117 años

Minnesota.- Un hombre de Minnesota fue arrestado por incendiar una sinagoga de casi 120 años de edad, aunque la policía aún no califica el incidente de crimen de odio, dijeron el domingo las autoridades.

Matthew J. Amiot, de 36 años, fue reservado el viernes por cargos de incendio provocado en relación con el incendio del lunes pasado, que diezmó la histórica Sinagoga Adas Israel en Duluth, Minnesota, dijo el jefe de policía de Duluth, Mike Tusken, en una conferencia de prensa.

Pero en este punto de la investigación, no hay razón para creer que esto sea un prejuicio o un crimen de odio. Eso puede cambiar. Pero en este momento, esa es la determinación que tengo, dijo Tusken.

El jefe de bomberos de Duluth, Shawn Krizaj, dijo que las llamas estallaron alrededor de las 2:30 a.m. a las afueras de la casa de culto, pero "se extendieron rápidamente a través de los vacíos en el espacio de la pared y se extendieron por toda la sinagoga". No había nadie adentro en ese momento.

Los bomberos lavaron con manguera el edificio con estructura de madera durante al menos cinco horas antes de que se derrumbara en una pila de escombros carbonizados.

Seis rollos de la Torá, escritos a mano en papel pergamino, fueron destruidos. Un bombero resultó herido. No se encontraron aceleradores en la escena, dijo Krizaj.

La policía no tiene conocimiento de ningún contacto o conexión previa entre Amiot, que no es judío, y la sinagoga. No tiene una dirección permanente conocida ni una hoja de antecedentes penales, dijeron los policías.

AP

Amiot está detenido en la cárcel del condado de St. Louis y comparecerá en la corte el lunes. Establecida a fines del siglo XIX, la sinagoga era la casa de culto ortodoxa moderna más antigua del norte de Minnesota.

El rabino Phillip Sher, quien dirige la congregación, llamó a los bomberos "heroicos". "Entraron en un edificio que todavía estaba en llamas para salvar algunos de nuestros artefactos", dijo.

"La valentía de estos hombres es simplemente increíble". Sher dice que ha estado consolando a los miembros de su congregación lamentando la pérdida de su espacio sagrado. "El verdadero judaísmo está en el corazón", señaló. "No está en el edificio".