Hombre es condenado injustamente por asesinato es liberado 26 años después

Estados Unidos.- Un hombre de Detroit que pasó más de 26 años tras las rejas por asesinato, a pesar de la falta de evidencia que lo conectara con el caso, tuvo sus cargos desestimados y fue liberado esta semana, según nuevos informes.

Larry Smith, de 45 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado el 29 de noviembre de 1994 en relación con la muerte de Kenneth Hayes, informó WDIV-TV. Smith, que tenía 19 años en ese momento, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Luego de una investigación, el juez Shannon Walker del Tribunal del Tercer Circuito Judicial, firmó una orden el jueves desestimando todos los cargos contra Smith y fue liberado, según el informe. "Absolutamente un momento de gratitud", dijo Smith a la estación.

Ahora espero hoy, como un hombre exonerado cuyo sufrimiento ha producido amor, que mi experiencia no sea en vano y pueda ayudar a arreglar este sistema de justicia criminal quebrado.

Nadie testificó que en realidad habían visto a Smith en la escena del crimen, según el informe. El único testimonio de un testigo ocular "se basó en la forma de andar y el cuerpo de una persona que huía de la escena", dijo la Oficina del Fiscal del Condado de Wayne, según el informe.

Nunca hubo ningún testimonio que estableciera que el Sr. Smith tuviera una forma de andar o de cuerpo distintiva. No hubo evidencia forense concluyente que vincule al Sr. Smith con el caso, dijo la oficina en un comunicado.

“Hubo testimonio en el caso de un informante de la cárcel que afirmó que Smith le había confesado el asesinato”, continuaron los fiscales.

La información del informante fue posteriormente desacreditada porque pudo haber sido fabricada para obtener favores policiales en su caso.

Smith negó haber hecho una confesión "y siempre ha mantenido su inocencia", según el comunicado.

El fiscal Kym Worthy dijo que está "muy segura de que el proceso de juicio no fue justo", pero no llegó a calificar la probable revocación de su condena como una exoneración, según The Detroit Free Press. Smith no enfrentará un segundo juicio, según el informe.

"Ha pasado toda su vida adulta desde que tenía 18 años tras las rejas por un crimen que no cometió", dijo a WDIV el abogado de Smith, Wolf Mueller. “Hoy es un gran día para su familia y el sistema judicial”.