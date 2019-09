Hombre es mordido cinco veces por araña viuda

Hampshire, Inglaterra.- Un hombre, Lewis Pearce, de 26 años, fue mordido cinco veces por una "falsa viuda negra" en su vivienda, y desde entonces por el dolor no ha podido trabajar o ducharse, teme que sus hijos sean mordidos.

El hecho ocurrió en julio de este año en la ciudad de Southampton, cuando Lewis se encontraba durmiendo, su hijo de tres años también fue mordido por esa araña, dejándole pequeñas heridas.

Ahora se encuentra preocupado de que sus hijas una de 5 años, y otra de siete meses sean mordidas.

"Las picaduras son dolorosas y ahora tengo miedo por mis hijos, especialmente por mi bebé de siete meses que duerme en la misma habitación que yo".

La familia reportó lo sucedido al encargado del apartamento para que fumiguen el lugar, y solo les respondió que ellos "no se ocupan de las arañas" y no se tomaron medidas.

La esposa de Lewis, Nadine, de 26 años, que se encuentra sin trabajar porque debe cuidar a los niños y a Lewis, dijo estar muy preocupada. "Si mis hijos son mordidos como él, no tendrán ninguna oportunidad".

Se siente como si estuviéramos atrapados en un túnel.

El médico de Lewis le explicó que, había sufrido una reacción alérgica al veneno de la araña.

Añadió: "No puedo caminar porque es muy difícil y no he podido ducharme adecuadamente durante más de un mes porque no puedo mojarme el vendaje".

Otro residente del edificio dijo: "Este no es un hogar para mi hija". y que "Hay tres o cuatro arañas en cada nivel".

Un portavoz del Ayuntamiento de Southampton aseguró, "Tomamos en serio todas las quejas de esta naturaleza".

El género de arañas steatoda, de la familia Theridiidae alberga 120 especies y se encuentran en todo el mundo. Por tener casi las mismas características son confundidas con las Viuda Negras Latrodectus, por eso son conocidas como las "Falsas viudas negras". Aseguran que no son peligrosas para el ser humano.

El año pasado, varias escuelas en el este de Londres fueron cerradas por hasta tres semanas después de una infestación.

Informes indican que es probable que aumenten los incidentes de picaduras de viudas falsas, ya que el clima húmedo ha obligado a que muchos animales a busquen refugio dentro de las casas de las personas.