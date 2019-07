Hombre es mordido por tiburón y prefiere ir al bar que al hospital

Florida.- Un surfista profesional que fue atacado por un tiburón en Florida no fue al hospital después del incidente, sino que fue al bar, según su amigo.

Frank O'Rourke, de 23 años, estaba surfeando en la playa de Jacksonville alrededor de las 3:30 p.m. el sábado cuando el tiburón lo atacó en el agua.

El tiburón sale del agua y me agarra del brazo por el codo. Un poco tira y golpea. Supongo que me sabía y fue como, No, dijo O'Rourke en broma a ABC News.