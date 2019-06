Hombre estrangula a hijos por conspirar en su contra en EU

Timothy Jones Jr. es un hombre egoísta y malvado que buscaba vengarse de la madre de sus cinco hijos, por ello los mató y trató de ocultar sus cuerpos, señaló un fiscal durante sus declaraciones finales en el actual juicio en su contra.

La defensa del hombre de Carolina del Sur dicen que los hechos fueron derivados del cerebro roto de un hombre con esquizofrenia no diagnosticada. Aseguran que el estrés de su matrimonio fallido y la lucha por criar solo a sus hijos agravaron su enfermedad mental, la cual llegó al límite luego tratar de medicarse con alcohol y marihuana sintética.

Los fiscales deseaban que los jurados determinaran la culpabilidad del hombre sobre los cinco cargos de asesinato en su contra y así ocurrió; sin embargo, ahora pasarán a una segunda etapa del juicio donde decidirán si el crimen es lo suficientemente horrible como para condenarlo a la pena de muerte.

La defensa de Jones señaló que no había nada de maldad en él cuando mató a sus cinco hijos, entre 1 y 8 años de edad, en su hogar de Lexington en agosto de 2014 y que se le debería declarar inocente por su salud mental. En ese caso, el hombre hubiera ingresado a un hospital psiquiátrico hasta que un juez determinara que su enfermedad mental había sido tratada.

El fiscal Rick Hubbard considera que es culpable, debido a que confesó los asesinatos y sus abogados no lo han negado. Agregó que culpable pero mentalmente enfermo no hubiera sido un veredicto correcto porque Jones estaba enojado y vengativo, no sufriendo problemas mentales.

Timothy Jones Jr. fue encontrado culpable. Foto: AP

Este hombre sabía distinguir el bien del mal. Él eligió el mal, dijo Hubbard.

El fiscal señaló que Jones azotó y obligó a Nahtahn, de 6 años, a realizar ejercicio vigoroso durante horas después de que no admitiera que había roto un tomacorriente. Posteriormente, el hombre estranguló a Mera, de 8 años, y Elías, de 7 años, con sus propias manos y, en su confesión, Agregó que Jones reveló que usó un cinturón para estrangular a Gabriel de 2 años y a Abigail de 1 año porque sus manos estaban muy grandes.

Un niño debe sentirse seguro en los brazos de su padre, dijo Hubbard.

Después del crimen, el hombre tomó su pasaporte y condujo con los cinco cadáveres en su auto durante nueve días antes de arrojar cinco bolsas de basura en una colina cerca de Camden, Alabama. Jones fue detenido en un punto después de que un oficial oliera un horrible olor a descomposición en un punto de control de tráfico en el condado de Smith, Mississippi.

El fiscal mostró al jurado una captura del video de vigilancia de Jones en un Walmart cerca de su casa después de que colocó los cuerpos en el SUV.

Sus hijos están muertos en el auto mientras él camina por Walmart. Parece un comprador regular. Pero en su carro, tenía sierras y ácido, dijo Hubbard.

Por su parte, el abogado defensor Young dijo que la fiscalía ignoró muchas pruebas que demostraban la locura de Jones. Como que tiene una madre con esquizofrenia que ha estado en una institución mental por más de dos décadas. Young reiteró que Jones mató a sus hijos porque creció sin una madre y en su mente "loca" pensó que su madre se negaría a criarlos y terminarían institucionalizados también.