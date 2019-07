Hombre golpeó a una adolescente porque se negó a salir con él

Inglaterra.- Una adolescente dice que teme volver a salir después de haber sido golpeada y dejada en estado inconsciente por decirle a un hombre: "Lo siento, no me interesa".

Gabrielle Walsh, de 18 años, estaba saliendo por la noche con su amigo Kyle McKeown cuando tres hombres se acercaron a ellos en un encuentro que terminó con los dos tirados al suelo.

Ahora está pidiendo a los testigos que acudan para ayudar en la búsqueda del culpable, ya que se siente tan conmocionada que le preocupa volver a salir en el futuro previsible. "Íbamos a ir a casa", le dijo Gabrielle al Manchester Evening News.

Me había quitado los zapatos y este tipo se acercó y me dijo: 'Me gustan tus pies'. "Acabo de decir OK y tratamos de alejarnos. "Ellos siguieron caminando detrás tratando de hablar conmigo. Finalmente, me di la vuelta y dije 'lo siento, no estoy interesada'.