Hombre graba a bebé que se quedó encerrado en auto

Se escuchó a un bebé gritar después de ser encerrado en un automóvil a las afueras de un centro comercial cuando el clima alcanzó temperaturas muy calurosas y sofocantes.

El inquietante incidente ocurrió en una tienda ubicada en Newton Abbot, Devon, el jueves pasado y ha provocado furia en las redes sociales. Un hombre filmó los llantos del bebé y se podía escuchar en el clip de audio diciendo "está gritando de todo corazón" y dijo que era "escandaloso" que el bebé hubiera sido abandonado.

Según los testigos, fue el abuelo del niño responsable de dejar al infante en el auto sin supervisión. El personal de la tienda emitió una transmisión urgente de la tienda cuando fueron informados por un miembro del público.

Un portavoz le dijo a Devon Live: "Un cliente le dijo a uno de nuestros colegas que un niño pequeño había quedado solo en un automóvil estacionado en nuestra tienda Newton Abbot.

En una página de las redes sociales de la comunidad, el incidente fue calificado como "horrendo", "horrible" y "repugnante" por los lugareños furiosos. No es la primera vez que esto sucede en Devon este año. En mayo, se dejó solo a un niño en el recinto de St the Thomas en Exeter.

Un miembro del público estaba tan enojado que se acercó a la madre. Rikki Turner, de 23 años, y dijo:

Me dijo que el bebé había estado dormido y que no quería despertarlo, pero le dije que eso no era excusa. "Le dije que estaba mal y que no debería hacer eso a nada, ya sea un perro o un niño.