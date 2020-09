Hombre inicia relación amorosa con el exnovio de su hija y tienen un bebé

Reino Unido.- Una noticia tiene confundidos a miles de usuarios de todo el mundo, se trata de un hombre que comenzó un noviazgo con el exnovio de su hija hace algunos meses, posteriormente, con el fin de dar un paso más en su relación, decidieron convertirse en padres, por lo tanto utilizaron a una madre sustituta para tener una bebé.

Se trata de Barrie Drewitt-Barlow, un hombre de 50 años de edad que se enamoró completamente de Scott Hutchinson de 25 años, quien fuera novio de su hija mayor, Saffron. En marzo la inusual pareja anunció en redes que estaban esperando a su primer hijo juntos, noticia que desató la locura entre los usuarios por la peculiar historia de su relación.

Los novios explicaron que se sometieron a un tratamiento donde una mujer fungiría como madre sustituta, la cual había quedado embarazada al primer intento y por lo tanto estaban muy emocionados. Aparentemente el bebé estaba programado para el mes de octubre, sin embargo, Barrie anunció en su cuenta de Instagram que su bebé Valentina Willow Drewitt-Barlow, se adelantó un poco.

Barrie y Scott acaban de convertirse en padres de una bebé/ Instagram/donbarrie

Bienvenida al mundo nuestra hermosa hija Valentina Willow Drewitt-Barlow. Nuestra niña llega casi un mes antes, pero es perfecta", escribió Barrie junto a una fotografía donde aparece cargando a la bebé.

Cabe señalar que Barrie ya se había convertido en la sensación hace algunas décadas, cuando él y su ex marido Tony Drewitt-Barlow se convirtieron en los primeros hombres homosexuales del Reino Unido en convertirse en padres por subrogación. En aquel entonces aparecieron en las primeras planas de cientos de periódicos locales e internacionales.

Barrie inició una relación amorosa con el exnovio de su hija mayor/ Instagram/donbarrie

Desafortunadamente 32 años más tarde la pareja decidió terminar, sin embargo, fue cuando Barrie conoció a Scott y decidió darse una segunda oportunidad en el amor, lo cual también se volvió un escándalo pues Scott había estado saliendo un tiempo con la hija de Barrie.

Todos bajo el mismo techo

Por si fuera poco, Barrie reveló al medio extranjero The Sun, que todos vivirán bajo el mismo techo, incluido Tony su expareja.

Tony también está emocionado, aunque subraya que nuestro matrimonio realmente terminó después de todos estos años, por lo que es muy agridulce, pero todos vamos a seguir viviendo bajo el mismo techo. Tony es papá, yo soy papá y aunque en este momento Scott es padrastro, pronto él será papá".

Por último comentó que todos están felices con sus hijos y la llegada de los nuevos, asimismo, dejó claro que no le importa si la gente no entiende su relación, "ese su problema, no el nuestro", dijo.