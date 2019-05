Hombre intenta sacarle los ojos a novia por un like en Facebook

Inglaterra.- Un fisicoculturista mantuvo a su novia embarazada prisionera después de querer sacarle los ojos y darle un puñetazo porque le daba "me gusta" a las publicaciones de otras personas en Facebook.

Danny Bridges, de 35 años, un agresor doméstico convicto, aceleró y cerró los párpados de su novia para que "dieran la vuelta" antes de encarcelarla para ocultar sus heridas.

El impactante ataque solo salió a la luz cuando la policía armada derribó la puerta de su casa cuando ella envió un mensaje de texto a un amigo. Los policías encontraron a la víctima, que tenía contusiones faciales graves, encerrada en un dormitorio.

En su declaración policial, dijo que Bridges la atacó después de enojarse con ella por "gustarle las publicaciones de otras personas en Facebook".

Pixabay

Leyendo su declaración original, el fiscal Patrick Dennis dijo: "Daniel decidió ver mi teléfono y supe que tenía que entregárselo, de lo contrario, eso lo enojaría". "Me dijeron que fuera al dormitorio y fue entonces cuando empezó. Me gritó y me dijo que no me gustaban las publicaciones de Facebook de otras personas".

El Sr. Dennis agregó que Bridges entregó golpes cegadores y amenazó con hacerle daño a su hijo por nacer. La declaración decía: "Con cada golpe, recuerdo haber visto destellos blancos en mis ojos; en este punto logró meter sus dedos en mis ojos".

De alguna manera logró hacer los párpados hacia atrás y los volvió del revés. Me dolió tanto que pensé que iba a estar enfermo, que mi ojo iba a aparecer. Luego me dijo que iba a echar a mi bebé de encima.

La corte escuchó a Bridges y luego encerró a su novia en su apartamento en Whitstable, Kent, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre para que la gente no pudiera ver sus ojos negros.

Sin embargo, logró enviarle un mensaje a una amiga, que alertó a la policía que aplastó la puerta. El PC Daniel Regan dijo al tribunal que la víctima herida estaba preocupada por dar una declaración.

El hombre se enfrentará a la cárcel cuando es sentenciado el 21 de junio.