Hombre mata a dos mujeres por un pacto de sangre para ganar la lotería

Londres.- Un hombre que había ido a buscar a su novia desaparecida y a su hermana, describió cómo es que cayó de rodillas al encontrar sus cuerpos en un parque de Londres.

Nicole Smallman, de 27 años, y Bibaa Henry, de 46 años, fueron supuestamente asesinadas por Danyal Hussein, de 19 años, en lo que él pensó que era un pacto de sangre con un demonio para ganar la lotería.

Su dormitorio contenía la promesa firmada con sangre de que sacrificaría a seis mujeres cada seis meses por el "demonio" Lucifuge Rofocale, todo para poder ganar el Mega Millions Super Jackpot, escuchó Old Bailey.

Las hermanas habían estado celebrando el cumpleaños de la Sra. Henry con amigos en Fryent Country Park en Wembley, al noroeste de Londres, el 5 de junio del año pasado.

El novio de la Sra. Smallman, Adam Stone, se quebró el lunes en Old Bailey cuando contó su frenética búsqueda de ambos.

Adam Stone, que conocía a la Sra. Smallman desde hacía seis años, no había estado en la fiesta, pero le había dado dinero para un minicab a casa.

Justo después de la 1 de la madrugada del 6 de junio, recibió un último mensaje de texto de ella que decía: "Estoy bailando en un campo".

Al día siguiente, ella no respondió a su respuesta y él se preocupó cada vez más, ya que ni sus amigos ni su familia la habían visto, escuchó el tribunal.

Boletos de lotería / Foto: PA

Informó a la policía de la desaparición de la Sra. Smallman e incluso intentó rastrear su teléfono móvil, sin éxito, se le dijo al jurado.

En la mañana del domingo 7 de junio, Adam Stone decidió buscar a la Sra. Smallman en el parque donde la habían visto por última vez, según escuchó el tribunal.

Hablando desde detrás de una pantalla en la corte, dijo: "Hablé con mi madre y le dije que teníamos que ir a buscar. Recibí un mensaje de la madre de Nicole, la dirección a la que habían ido".

Una vez en el parque, se separó de sus padres y comenzaron a buscar "gritando y mirando entre los arbustos", dijo.

También se encontró con la preocupada amiga de la Sra. Bibaa, Nina Esmat, en la cima de una colina, según escuchó el tribunal.

Dijo: "Ella ya estaba en el lugar donde habían estado la noche anterior. Había encontrado unas gafas de sol".

Creo que llamó a la policía y le dijeron que trajera los vasos a la comisaría

Adam Stone dijo que se sintió "aterrorizado" cuando encontró un segundo par de anteojos, que dejó donde estaban "por si acaso era la escena de un crimen".

Dijo que siguió buscando en el parque con sus padres después de que la Sra. Esmat se fue a la estación de policía.

El hombre hizo un supuesto pacto con un demonio / Foto: PA

El padre de Adam indicó que había encontrado algo y corrió y vio un cuchillo en el suelo, según escucharon los miembros del jurado.

Dijo: "En el segundo que vi el cuchillo comencé a correr. Ya tenía mi teléfono sonando 999".

También vio unos zapatos en la maleza y corrió y "se zambulló entre los arbustos", dijo.

Adam se emocionó cuando descubrió el hallazgo de los cuerpos de las dos mujeres mientras hablaba por teléfono con la policía.

"Caí de rodillas frente a Nicole", dijo.

Grité y vi que mi mamá y mi papá estaban un par de metros detrás de mí

"Salté y me di la vuelta, le di mi teléfono a mi papá".

Todavía estaba conectado al 999 y los agarré por los hombros y les dije que no miraran allí

Anteriormente, la Sra. Esmat había descrito sus sentimientos de "pavor" después de asistir a la fiesta de su amiga, que se había engalanado con mantas, cojines y lindas luces.

Al describir el ambiente de la fiesta, dijo: "Fue encantador reunirnos con la gente después del encierro".

"Fue una hermosa tarde, una vista increíble, una puesta de sol increíble".

Todos estábamos tomando fotos observando el cielo por la noche

"La Sra. Esmat fue una de las últimas en irse alrededor de las 11.45 pm Mientras las hermanas se quedaron, según escuchó el tribunal".

Ella le dijo a los miembros del jurado: "Tenía la impresión de que no se iban a quedar mucho tiempo. Se sentía un espacio seguro".

Posteriormente, la Sra. Esmat le pidió por WhatsApp a Henry que le preguntara sobre su velada y le envió algunas fotografías de la fiesta, pero no se escuchó nada.

Ella continuó: "A la mañana siguiente, su prima me envió un mensaje y tan pronto como escuché su voz supe que algo andaba mal".

Estaba lleno de pavor

Ella le dijo a los miembros del jurado cómo vio las nuevas gafas de sol graduadas de diseñador de Henry en el césped.

Los vi brillar bajo el sol y mi corazón se hundió. Solo sabía que ella no los habría dejado atrás

Su preocupación aumentó después de que encontraron el segundo par de anteojos.

La Sra. Esmat se dirigió a la estación de policía de Wembley para entregar las gafas, dejando al Sr. Stone para continuar la búsqueda.

Ella dijo. "Él me dijo 'No sé qué hacer' mientras no estaba y, lamento haber dicho esto, solo dije 'si puedes soportarlo, sigue mirando'".

Mientras estaba en la estación de policía, escuchó mensajes en la radio sobre Fryent Park, escuchó el tribunal.

La Sra. Esmat dijo: "Adam finalmente me envió un mensaje de texto para decir 'Los encontré. Se han ido'".

Sabía lo que quería decir, pero no quería creerlo. Le respondí '¿qué quieres decir con que se han ido?'

Dijo: "están muertos".

Hussein, de Guy Barnett Grove, Blackheath, sureste de Londres, ha negado el doble asesinato y la posesión de un cuchillo.

