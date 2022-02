Hombre mata a niña de nueve años pensando que disparaba a ladrón que lo asaltó en Texas

Estados Unidos.- Un hombre causó la muerte de una niña de nueve años luego de que disparara contra una camioneta en la que creyó había huido la persona que lo asaltó en un cajero automático en el suroeste de Houston, Texas en los Estados Unidos.

Tony Earls de 41 años fue acusado de balear a Arlene Álvarez, una niña hispana de nueve años quien murió horas después de recibir el disparo en la cabeza cuando viajaba a bordo de una camioneta con su familia.

El lamentable error cometido por el hombre ocurrió el pasado 14 de febrero. Las versiones policiacas detallan que Earls fue asaltado tras retirar dinero de un cajero electrónico y momentos después sacó un arma de fuego y disparó al sospechoso, en medio de la confrontación, él creyó que el ladrón había ingresado a una camioneta negra que pasaba por la avenida y disparó a ella, sin pensar que en el interior del vehículo viajaban cinco personas, entre ellas, la pequeña Arlene quien recibió un impacto en la cabeza.

Tony Earls de 41 años /Departamento de Policía de Houston

Pese a que la menor fue auxiliada rápidamente por los cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital, Arlene murió el martes pasado.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, Armando Álvarez, padre de la menor comentó que al momento de escuchar los disparos exclamó "¡Agáchense!", sin embargo, Arlene quien viajaba en la parte trasera de la camioneta traía unos cubre oídos y fue la única que no se agachó; "No me escuchó", lamentó.

Tony Earls fue acusado el martes de agresión agravante por haber causado una herida corporal grave en el tiroteo y estaba detenido en la prisión del condado Harris con una fianza de 30,000 dólares, estos cargos fueron presentados antes de que se produjera la muerte de Arlene, por lo que Dane Schiller, portavoz de la fiscalía dijó que se analizaría la posibilidad de actualizar los cargos contra Earls.

"Nuestros corazones están con la familia Álvarez. Vamos a revisar toda la evidencia, aplicaremos la ley y determinaremos qué cargos son adecuados", comentó Schiller.