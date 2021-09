Hombre muere al ser rechazado de 43 hospitales por estar saturados con enfermos del Covi-19

Alabama.- Un hombre de 74 años falleció de un "evento cardíaco", luego de ser rechazado de 43 hospitales en Alabama, los cuales estaban saturados con pacientes de Covid-19, por lo que su familia insta a las personas que se vacunen y así puedan liberar hospitales.

El personal de urgencias de su hospital local se pusiera en contacto con decenas de unidades de cuidados intensivos de tres estados a Ray DeMonia, sin embargo, desafortunadamente, no pudiera encontrarle una cama ante el aumento de casos de COVID-19, según informó su familia.

DeMonia, murió el 1 de septiembre, tres días antes de cumplir los 74 años, según informó su familia en un obituario publicado este mes, manejó la empresa 'Antigüedades y subastas de DeMonia' durante cuatro décadas.

En el obituario, su familia instó a las personas que no se han vacunado a que lo hagan, "en un esfuerzo por liberar recursos para emergencias no relacionadas con el COVID-19, él no querría que ninguna otra familia pasara por lo mismo", dijo la suya.

DeMonia murió en el Hospital de la Fundación Rush de Meridian, Mississippi, después de que el personal del Centro Médico Regional Cullman se pusiera en contacto con 43 unidades de cuidados intensivos y no pudiera encontrarle una cama, según lo informado por Univisión.

Por su parte una portavoz del hospital de Cullman, a una hora al norte de Birmingham, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Algunas enfermeras de Alabama han protestado por las extenuantes condiciones de trabajo y el mes pasado un médico de Mobile dijo que dejaría de atender a los pacientes no vacunados.

Cabe mencionar que DeMonia murió en un momento en que los casos de COVID-19 en el estado, que ha tenido una de las tasas de vacunación más bajas del país, siguen aumentando.

Leer más: "Fe siempre", con este lema latino logró superar la pobreza, ahora tiene su propia criptomoneda