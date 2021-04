Hombre muere de Covid-19 luego de perder a 7 familiares por el mismo virus

Colombia.- El hombre llamado Leonardo Sánchez Martínez, ciudadano de Santa Marta, Colombia, luchó hasta el último momento contra el virus, sin embargo, el miedo que sentía tras haber visto partir a siete familiares por el mismo padecimiento, terminó por vender.

Debido a su resistencia por acudir a un hospital en busca de atención médica por el temor a la muerte que lo invadía, el hombre cayó enfermo en su casa, decidiendo quedarse ahí aunque los síntomas ser tornaban cada vez más graves.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sánchez Martínez tenía la certeza de que con voluntad propia y un tratamiento natural que le había sido recomendado, sería capaz de soportar los síntomas provocados por la Covid-19.

Leer más: Príncipes Guillermo y Enrique no caminarán juntos al escoltar el ataúd del príncipe Felipe

No obstante, las cosas no salieron como él pensaba, y aunque luchó incansablemente por alrededor de dos semanas, el virus terminó por llevarlo a la muerte al igual que a sus siete familiares.

El deceso ocurrió el pasado lunes 12 de abril, a las 6 de la tarde, quedando su cuerpo postrado en la cama de su habitación siendo retirado hasta dos días después por las autoridades sanitarias del lugar.

Por su parte, Jaime Alberto Sánchez Martínez, hermano del difunto, afligido por la muerte de ocho familiares por Covid-19, declaró que quizás si Leonardo hubiese recibido atención médica desde antes, abría sobrevivido.

"Era una persona joven, sana y llena de salud que tenía ganas y fuerzas para vivir muchos años más" relató.

A pesar de sus insistencia porque su hermano recibiera ayuda médica, el hombre de 43 años se negó rotundamente, pues lo único que quería era estar solo, expresó Jaime Sánchez Martínez.

"Mi hermano no quiso ir a la clínica porque como nuestro parientes fueron intubados y luego fallecieron, eso le daba miedo. Prefería morir en casa".

“Son 8 familiares que dolorosamente se han ido por este virus que no hace distinción de nada. Mi hermano no quiso ir a la clínica porque, como nuestros parientes fueron intubados y luego fallecieron, eso le daba miedo. Prefería morir en su casa”, contó Sánchez.

Leer más: Gobierno de Vladimir Putin expulsa a funcionarios estadounidenses de Rusia por sanciones de Biden

“Los vecinos en la urbanización, a pesar de la tragedia que estábamos afrontando por esta nueva pérdida, nos atacaban e insultaban porque el cuerpo de Leonardo llevaba más de 32 horas dentro de la habitación y nosotros no sabíamos qué hacer”, detalló.

Fue hasta el día miércoles por la mañana funcionarios de la Secretaría de Salud atendieron el requerimiento y trasladaron el cadáver a la morgue para aplicarle los protocolos.

"Mis familiares no le prestaban atención a este virus, no se cuidaban, pensaban que era algo inofensivo; mi hermano, aunque ya sabía lo peligroso que era, no lo atendió correctamente y tampoco se salvó. Toda esta tragedia debe servirle de ejemplo al mundo entero para que se cuiden y no duden nunca en ir a una clínica porque solo así hay posibilidades de salvarse”, puntualizó Jaime Sánchez.