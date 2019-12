Hombre pide matrimonio a muñeca sexual con la que llevaba saliendo 8 meses 

Kazajistán.- Como si se tratara de una broma, un hombre ha decidido pedir matrimonio a una muñeca sexual en el País de Kazajistán.

Se trata de Yuri Tolonchko, un reconocido fisicoculturista quién a decidido pasar el resto de su vida junto a "Margo", una muñeca sexual con que ya lleva 8 meses de noviazgo.

Comento Tolonchko que rescató al "amor de su vida" cuando era maltratada por otro hombre en un bar de la ciudad.

Agregó que cuando recién reveló su relación, recibió todo tipo de criticas, las cuales según el hombre comenzaron a acomplejar a su pareja de plástico, por lo que decidió someterla a una cirugía plástica.

Ella ha cambiado mucho, al principio fue difícil aceptar, pero me acostumbré más tarde

Margo cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde se puede conocer un poco de la peculiar relación amorosa.

El hombre se encuentra plenamente feliz, y comentó que para el no es un problema que su pareja no sepa cocinar, sin embargo lo único que ve complicado es que ella no puede caminar por si sola.