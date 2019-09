Hombre queda en coma tras un golpe que recibió con bola de boliche

Illinois, Estados Unidos.- La policía de Illinois está buscando a un sospechoso que fue capturado en un video que destrozó la cabeza de otro hombre con una bola de boliche el miércoles por la noche, un ataque que dejó a la víctima en un coma inducido médicamente.

Damante Williams, de 28 años, estuvo involucrado en una pelea en el Town Hall Bowl en Cicero cuando otro hombre recogió una bola de boliche y se la arrojó, golpeando a Williams en la cabeza, según los investigadores de CBS Chicago dicen que el sospechoso huyó de la escena en un 2018 Range Rover con matrícula de Wisconsin AFS3400.

Williams fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Loyola en Maywood, donde lo colocaron en coma inducido médicamente.

Tamekio Williams, la madre de la víctima, le dijo a CBS Chicago que su hijo salió de su coma alrededor de las 8:00 a.m.del viernes y su estado está mejorando, aunque lentamente.

"Él sabía quién era yo, pero todavía no está del todo donde me gustaría que estuviera, pero sé que con el tiempo llegará allí", dijo. Tamekio Williams le dijo a la estación que el incidente ocurrió después de que Damante supuestamente se topó con alguien que no conocía esa noche, aunque todavía no sabe qué pudo haber motivado al atacante de su hijo.

"Según tengo entendido, él ni siquiera conocía a estas personas, entonces ¿por qué golpearías a alguien con una bola de boliche en la cabeza?" Dijo Williams.

... Alguien se acercó por detrás de él cuando el guardia de seguridad lo sostenía y arrojó una bola de boliche y golpeó su cabeza. Simplemente lleve a esta persona ante la justicia.

La policía dice que nadie los llamó para denunciar el incidente, pero otro cliente en la bolera salió corriendo y llamó a un oficial. El dueño de Town Hall Bowl dijo que la pelea fue aislada esa noche y que la seguridad había estado en su lugar.

La policía dijo que cualquiera que reconozca al hombre que lanzó la bola de boliche debe llamar al Departamento de Policía de Cicero.