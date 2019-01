Estados Unidos.- Un hombre sospechoso de estar en los EE. UU. Disparó y mató a cuatro personas en Nevada en las últimas dos semanas, incluida una pareja de ancianos de Reno, dijeron las autoridades, y los asesinatos agregaron combustible al debate sobre la inmigración.

Wilbur Ernesto Martínez-Guzmán, de 19 años, de El Salvador, ha estado encarcelado en Carson City desde el sábado por posesión de propiedad robada, robo y cargos de inmigración. Las autoridades dijeron que esperan presentar cargos de asesinato contra él en Reno por las muertes a tiros de una pareja del condado de Washoe y en el condado de Douglas por los asesinatos de dos mujeres en Gardnerville.

El alguacil de Carson City, Ken Furlong, dijo que las autoridades federales de inmigración le informaron a su oficina que Martínez-Guzmán estaba ilegalmente en el país. La Oficina de Inmigración y Aduanas no tuvo detalles sobre su entrada a los EE. UU.

Hombre salvadoreño será acusado de 4 asesinatos fatales Foto: AP

La investigación está en curso, dijo el alguacil, y era demasiado pronto para comentar un posible motivo.

Los investigadores que habían estado siguiendo a Martínez-Guzmán lo consideraron "una amenaza inminente" cuando lo arrestaron el sábado por la tarde en el estacionamiento de un centro comercial.

"No podíamos explicar por él la noche del viernes, y no podíamos predecir qué haría el sábado por la noche", dijo Furlong a The Associated Press. "Fue un riesgo demasiado grande para el público no hacer el arresto".

Los detectives habían visto a Martínez-Guzmán ir a un lavadero de autos y contenedores de basura, expresando su preocupación de que podría tratar de deshacerse de las pruebas relacionadas con los asesinatos. No tenía un arma cuando lo esposaron, dijo el sheriff.

El sospechoso aún no tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre, según el sheriff.

El presidente Donald Trump aprovechó los asesinatos como prueba de la necesidad de su propuesto muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

"Cuatro personas en Nevada fueron violentamente robadas y asesinadas por un inmigrante ilegal que no debería haber estado en nuestro país", dijo Trump el lunes en un tweet. "¡Necesitamos un muro poderoso!"

Hombre salvadoreño será acusado de 4 asesinatos fatales Foto: Pixabay

Los asesinatos son los últimos crímenes que Trump ha citado para llamar la atención sobre el muro, que se encuentra en el centro de su batalla contra los demócratas que ha cerrado gran parte del gobierno federal.

Desde el comienzo de su presidencia, ha destacado los delitos cometidos por inmigrantes que estuvieron aquí ilegalmente, incluido el asesinato de una mujer de 32 años en un muelle de San Francisco en 2015. El mes pasado, tuiteó sobre las denuncias de que un hombre de México Mató a tiros a un oficial de policía de California.

Muchos académicos y los críticos de Trump han rechazado la narrativa del presidente, citando estudios que han encontrado que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que las personas nacidas en los Estados Unidos.