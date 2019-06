Hombre será ejecutado este mes por un crimen del año de 1996

Georgia.- Un hombre acusado de matar a un guardia de la prisión fuera de servicio que había aceptado llevarlo a él y a otro hombre fuera de una tienda de Georgia está programado para ser ejecutado a fines de este mes.

Marion Wilson Jr., de 42 años, va a morir el 20 de junio en la prisión estatal de Jackson, dijo el fiscal general del estado, Chris Carr, en un comunicado de prensa el miércoles.

Wilson y Robert Earl Butts Jr. fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte en el asesinato de Donovan Corey Parks en marzo de 1996 en Milledgeville, al sureste de Atlanta.

Los abogados de Butts argumentaron que Wilson mató a Parks, mientras que los abogados de Wilson dijeron que Butts disparó el tiro fatal.

Marion Wilson Jr. Wilson. AP

Wilson fue declarado culpable en noviembre de 1997 de asesinato por malicia, robo a mano armada, secuestro de un vehículo motorizado, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de una escopeta recortada. Butts fue declarado culpable de los mismos cargos aproximadamente un año después.

El estado ejecutó Butts en mayo de 2018. Los abogados de Wilson han argumentado que sus derechos constitucionales fueron violados porque sus abogados litigantes no investigaron completamente sus antecedentes y no presentaron pruebas que pudieran haber convencido a los jurados de no sentenciarlo a muerte.

Pero los tribunales estatales y federales han rechazado esos argumentos. Parks fue a una tienda a comprar comida para gatos el 28 de marzo de 1996, dejando su auto justo al frente, y los testigos vieron a Wilson y Butts de pie detrás de él en una fila de salida.

Un testigo escuchó que Butts le pedía a Parks que lo llevara, y varios los vieron subir al auto de Parks, de acuerdo con un resumen de la Corte Suprema de Georgia de las pruebas y el testimonio presentado en el juicio.

Butts estaba en el asiento del pasajero delantero y Wilson estaba en la parte de atrás cuando salían del estacionamiento. El cuerpo de Parks se encontró boca abajo en una calle residencial cercana poco tiempo después, dice el resumen.

La policía tomó nota de los vehículos en el estacionamiento de Walmart, y el de Butts estaba entre los que permanecieron durante la noche.

Wilson fue arrestado en base a declaraciones de testigos en Walmart, y los investigadores encontraron una escopeta recortada con el mismo tipo de munición que se usaba para matar a Parks en la casa de Wilson, dice el resumen.

Las autoridades dijeron que Butts y Wilson eran miembros de pandillas, y entre los artículos encontrados en la casa de Wilson había tres cuadernos de "credos" de pandillas manuscritos, alfabetos y símbolos secretos, así como una foto de un joven haciendo una señal de pandilla, según el resumen.