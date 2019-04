Hombre usa pistola de agua para arrojarle orina a su vecino

Florida.- Un iracundo hombre de Florida con rabia llenó una pistola de agua con su propia orina y golpeó a una vecina varias veces mientras paseaba a su perro, y se comprometió a "hacerlo de nuevo" después de que lo atacaran, dijo la policía.

Joel William Benjamin, de 71 años, enfrenta un cargo por un delito menor después de su arresto el sábado en un complejo de apartamentos en Gulfport, donde vio a una mujer no identificada paseando a su perro y "se acercó a la víctima y sacó una pistola de agua que contenía su propia orina".

Según un informe de arresto obtenido por el Tampa Bay Times. Luego, Benjamin echó a chorros a la mujer varias veces y luego le dijo a la policía que "lo haría de nuevo" si tuviera la oportunidad, según el informe del arresto.

No está claro qué provocó el ataque de orina, pero una fuente cercana al asunto le dijo a The Smoking Gun que Benjamin podría haber sido agravado por otros residentes en el edificio de apartamentos Seaside Villas que no frenan a sus perros.

AFP

El incidente de enfermedad no "causó daños corporales" a la mujer, según el informe del arresto. Benjamin, quien fue liberado de la cárcel del condado de Pinellas, no pudo ser contactado de inmediato.