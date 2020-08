Hombres armados del Estado Islámico atacan prisión afgana con atentado suicida de coche bomba

Afganistán.- El grupo del Estado Islámico se atribuyó el domingo la responsabilidad de un complejo ataque de un suicida con coche bomba y varios hombres armados contra una prisión en el este de Afganistán, que según funcionarios afganos mató al menos a tres personas e hirió a otras 24.

El tiroteo de una hora entre las fuerzas de seguridad afganas y los insurgentes en Jalalabad, la capital de la provincia de Nangarhar, aún continuaba el domingo por la noche, y es probable que aumenten las víctimas, según Attaullah Khogyani, portavoz del gobernador provincial.

Tariq Arian, portavoz del Ministerio del Interior, dijo que al menos tres personas murieron, mientras que Zahir Adil, portavoz del Ministerio de Salud de la provincia, proporcionó la cifra de 24 heridos.

El afiliado del Estado Islámico en Afganistán, conocido como IS en la provincia de Khorasan, se atribuyó la responsabilidad del ataque. La filial de IS tiene su sede en la provincia de Nangarhar.

El ataque del domingo se produce un día después de que la agencia de inteligencia afgana dijo que las fuerzas especiales afganas mataron a un alto comandante del EI cerca de Jalalabad.

El portavoz político de los talibanes, Suhail Shaheen, dijo a The Associated Press: "Tenemos un alto el fuego y no estamos involucrados en ninguno de estos ataques en ninguna parte del país", pero dijo que no estaba al tanto de los detalles del ataque de Jalalabad.